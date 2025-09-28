Καρυστιανού: «Ο αγώνας μας δεν σταματά μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη» – «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025, στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» στο Αργοστόλι, έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Εμπόρων Κεφαλονιάς «Η Κράνη», με τη συμμετοχή του Συλλόγου Τεμπών και βασική ομιλήτρια τη Μαρία Καρυστιανού.

Επίσης μίλησαν, από το Σωματείο των Εργαζομένων του Γ.Ν. Κεφαλονιάς ο Πρόεδρος Κώστας Τσιμάρας αλλά και η παιδίατρος Βίλλυ Γεωργοπούλου, ο Προέδρος του Συλλόγου Εμπόρων Κεφαλονιάς «Η Κράνη» Μιχάλης Μαρκάτος, καθώς και ο Νίκος Κάρναβος.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο γυμναστήριο για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων της εθνικής τραγωδίας και να στείλουν ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει το ekefalonia.gr, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τηλεφωνικά τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο της Κεφαλονιάς για τη συμπαράσταση και το δυνατό μήνυμα που έστειλαν με την παρουσία τους.

Η Μαρία Καρυστιανού, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και τόνισε πως ο αγώνας δεν θα σταματήσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ο αγώνας μας δεν σταματά μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλίμονο σε εμάς και τους νεκρούς μας, που τους γεννήσαμε στη χώρα της λαμογιάς και της διαπλοκής» είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού στην ομιλία της.

Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στις φήμες περί δημιουργίας πολιτικού κόμματος από την ίδια, τόνισε ότι θέλει να δει κάτι καινούργιο αλλά δεν θα το οργανώσει εκείνη.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου. Όμως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ, πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούργιο. Είμαι και εγώ στο 25%. Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούργιο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχθώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του. Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο» δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην Καθημερινή.