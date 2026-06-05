Πούτιν προς Ζελένσκι: «Μην με αποκαλείς γέρο»

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Απέρριψε το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για άμεση συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας παράλληλα στις αιχμές που διατύπωσε ο Ουκρανός ηγέτης για την ηλικία του, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Politico.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), ο Πούτιν ανέφερε ότι διάβασε την ανοιχτή επιστολή που του απηύθυνε ο Ζελένσκι.

«Έριξα μια ματιά στην επιστολή. Ο συγγραφέας της αναφέρεται στην ηλικία μου. Κάποιοι από τους ηγέτες του κόσμου είναι μεγαλύτεροι από εμένα. Το σημαντικότερο είναι αν μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου», δήλωσε.

Η επιστολή Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε καλέσει δημόσια τον Πούτιν να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου με βάση τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Στην επιστολή του υποστήριξε ότι μια τέτοια λύση θα εξυπηρετούσε και τα ρωσικά συμφέροντα, καθώς, όπως ανέφερε, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες και οι στρατιωτικές απώλειες αυξάνονται.

«Η κόπωση απέναντι στη Ρωσία αυξάνεται, ακόμη και μεταξύ εκείνων που τη βοηθούν να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να διατηρεί την οικονομία της. Ύστερα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της. Και με τον χρόνο η κόπωση απέναντί σας θα μεγαλώνει», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Δεν έχω απορρίψει ποτέ συνάντηση»

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν έχει αποκλείσει μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, αλλά τόνισε ότι προηγουμένως πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και συμφωνία επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

«Δεν έχω αρνηθεί ποτέ μια συνάντηση. Αλλά το να συναντιόμαστε απλώς για να μετακινούμε τα ίδια ζητήματα από τη μία πλευρά στην άλλη, το έχω ξαναζήσει», είπε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι εκείνη που ενδιαφέρεται περισσότερο για τέτοιου είδους επαφές, επειδή επιδιώκει να ανακοπεί η ρωσική προέλαση στο μέτωπο.

Απευθυνόμενος μάλιστα στους Ρώσους στρατιώτες, πρόσθεσε: «Συνεχίστε τη δουλειά σας, αδέρφια».

Unfortunately, the Russian side once again chooses war – everyone heard the response today. Weak response. He simply does not want to end the war. I think many around the world were disappointed by that response. He does not want to change anything, and he does not want to admit… pic.twitter.com/En6BySTKPP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Η απάντηση του Ζελένσκι

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι απάντησε στις δηλώσεις του Πούτιν, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιλέγει τη συνέχιση του πολέμου.

«Δυστυχώς, η Ρωσία επιλέγει για άλλη μία φορά τον πόλεμο. Απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Πολλοί θα απογοητευτούν από αυτή τη αδύναμη απάντηση», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένη οικονομική πίεση και λιγότερους οικονομικούς πόρους.

Συνεχίζονται τα πλήγματα εντός Ρωσίας

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος, με βασικό στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.