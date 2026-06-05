Βρετανία: Έχασε 17 χρόνια της ζωής του στη φυλακή για έγκλημα που δεν διέπραξε – «Μία νύχτα που άλλαξε τη ζωή μου»

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Σε κάθειρξη 24 ετών καταδικάστηκε ο Πολ Κουίν, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας μητέρας στο Σάλφορντ του Μάντσεστερ το 2003, σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα δικαστικά λάθη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Για το ίδιο έγκλημα είχε καταδικαστεί άδικα ο Άντριου Μάλκινσον, ο οποίος πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή υποστηρίζοντας επίμονα την αθωότητά του, ενώ ο πραγματικός δράστης παρέμενε ελεύθερος.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2003 όταν μια νεαρή μητέρα δέχθηκε άγρια επίθεση και βιάστηκε στο Γκρέιτερ Μάντσεστερ. Παρά την έλλειψη στοιχείων που τον συνέδεαν άμεσα με το έγκλημα, ο Μάλκινσον καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Για χρόνια κατέθετε εφέσεις χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές επέμεναν στην ενοχή του.

Μόλις το 2022, χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία ανάλυσης DNA, οι ερευνητές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν γενετικό υλικό που είχε βρεθεί στα ρούχα του θύματος με τον Πολ Κουίν. Η αντιστοίχιση θεωρήθηκε εξαιρετικά ισχυρή, οδηγώντας στην επανεξέταση της υπόθεσης, αναφέρει το Sky News.

Ο Μάλκινσον είχε ήδη αποφυλακιστεί το 2020, έχοντας εκτίσει σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα. Το 2023 το Εφετείο ακύρωσε οριστικά την καταδίκη του, αναγνωρίζοντας τη δικαστική πλάνη.

Η καταδίκη του πραγματικού δράστη

Μετά από νέα δίκη διάρκειας έξι εβδομάδων στο Δικαστήριο του Μάντσεστερ, ο 52χρονος Κουίν κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς. Παράλληλα καταδικάστηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για απόπειρα στραγγαλισμού του θύματος με σκοπό να το αφήσει αναίσθητο.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 24 ετών κάθειρξης, η οποία περιλαμβάνει 21 χρόνια φυλάκισης και επιπλέον τριετή περίοδο επιτήρησης λόγω επικινδυνότητας.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής Ρόμπερτ Γκράχαμ Μπράιτ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ένας αθώος άνθρωπος φυλακίστηκε για το έγκλημα.

«Γνώριζες ότι η καταδίκη εκείνου του ανθρώπου ήταν εσφαλμένη. Γνώριζες επίσης πόσο χρήσιμο ήταν αυτό για εσένα», είπε απευθυνόμενος στον καταδικασθέντα.

Ο δικαστής σημείωσε ακόμη ότι ο Κουίν γνώριζε πως άλλος άνθρωπος είχε συλληφθεί, καταδικαστεί και φυλακιστεί για το δικό του έγκλημα, τονίζοντας ότι η ζημιά που προκλήθηκε στον Μάλκινσον δεν μπορεί να αγνοηθεί κατά την επιμέτρηση της ποινής.

«Μία νύχτα που άλλαξε τη ζωή μου»

Κατά τη διαδικασία της επιβολής της ποινής διαβάστηκε και η δήλωση του θύματος για τις επιπτώσεις του εγκλήματος.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι ζει μέχρι σήμερα με μόνιμο φόβο και άγχος, αποφεύγοντας ακόμη και καθημερινές δραστηριότητες χωρίς συνοδεία.

«Για εκείνον ήταν μία νύχτα της ζωής του. Για μένα ήταν η νύχτα που άλλαξε τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη γυναίκα «ήρωα», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη δική της επιμονή και συνεργασία με τις αρχές δεν θα είχε αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το δικαστικό λάθος

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στους βρετανικούς θεσμούς.

Δημόσια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες που οδήγησαν στην άδικη καταδίκη του Μάλκινσον, ενώ έκθεση του 2024 διαπίστωσε σοβαρές παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στην αθώωσή του πολλά χρόνια νωρίτερα.

Παράλληλα, πέντε πρώην αστυνομικοί και ένας εν ενεργεία αστυνομικός ερευνώνται για τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη παραιτηθεί κορυφαία στελέχη της Επιτροπής Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων.