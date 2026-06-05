Ουκρανία: 11 νεκροί και 68 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα, ενώ ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανοικτή επιστολή που δημοσιοποίησε, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν να ορίσει ημερομηνία και τόπο συνάντησης, προτρέποντάς τον να μην παρατείνει τη σύγκρουση έως το 2027 ή το 2028. Ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε μάλιστα εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα σχεδιάζει τη συνέχιση των εχθροπραξιών για αρκετά ακόμη χρόνια.

Μέχρι στιγμής ο Πούτιν δεν έχει απαντήσει δημόσια στην πρόταση. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι εάν ο Ζελένσκι επιθυμεί συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, μπορεί να μεταβεί στη Μόσχα, πρόταση που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει.

❗️❗️ Russian bastards struck residential area in Zaporizhzhia with a drone, killing woman and injuring 16 other people. Strike also damaged civilian cars and an apartment building. pic.twitter.com/bEYtn7JRvH — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 5, 2026

Μαζική νυχτερινή επίθεση με drones

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και 216 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed εναντίον ουκρανικών στόχων, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 198 drones στον βορρά, τον νότο και την ανατολή της χώρας. Ωστόσο, 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις καταγράφηκαν σε ακόμη 12 σημεία. Οι δύο πύραυλοι δεν έφτασαν στους στόχους τους.

Θύματα σε πολλές περιοχές της χώρας

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσική επίθεση με drone έπληξε εργοστάσιο παιδικών τροφών, μεταξύ και άλλων πολιτικών εγκαταστάσεων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων στις 5 Ιουνίου. Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.

#ruZZia killed 4 people in #Kyiv region after striking an industrial facility. Locals say the target may have been the “Yagotynske for Children” factory. Nothing says “fighting NATO” like attacking baby food production 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/q5SdoWMlGs — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 5, 2026

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 38 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της περιοχής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό εθελοντή και ακτιβιστή Σερχίι Στερνένκο, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σκόπιμα και ασθενοφόρο στη Χερσώνα. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους επιθέσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες, με στόχο όχι μόνο αμάχους αλλά και τα σωστικά συνεργεία που σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων και περιορίζοντας τις πιθανότητες επιβίωσης των πληγέντων.

In Kherson, Russian forces deliberately targeted an ambulance. Such attacks are becoming increasingly frequent. Russia is deliberately targeting not only civilians but also those rushing to aid the wounded, in order to increase the number of casualties. They are trying to… pic.twitter.com/nbDlpC82mE — Serhii Sternenko (@sternenko) June 5, 2026

Στην περιφέρεια του Σούμι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πέντε παιδιά, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος ενός έτους.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια της Ζαπορίζια ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν.

A children’s food factory in the Kyiv region was among the civilian sites targeted by Russia on June 5. Four people were killed and seven injured in the attack. Russian strikes have also hit food warehouses and a postal facility in the Dnipro region, an ambulance in Kherson, a… pic.twitter.com/d4PnZe5XnE — Ukraine.ua (@ukraine_ua) June 5, 2026

Παράλληλα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 18 οικισμούς και την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιοχής, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.