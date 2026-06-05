Ουκρανία: 11 νεκροί και 68 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα, ενώ ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, πρόταση στην οποία το Κρεμλίνο απάντησε με την προϋπόθεση επίσκεψης του Ζελένσκι στη Μόσχα.

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Διεθνή Νέα

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Μπροβάρι της περιφέρειας Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων. Φωτογραφία: Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Μπροβάρι της περιφέρειας Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων. Φωτογραφία: Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν να ορίσει ημερομηνία και τόπο συνάντησης, προτρέποντάς τον να μην παρατείνει τη σύγκρουση. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να μεταβεί στη Μόσχα.
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική νυχτερινή επίθεση με 216 drones Shahed και δύο πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων. Παρόλο που η αεράμυνα κατέρριψε 198 drones, 16 κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε 13 τοποθεσίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανοικτή επιστολή που δημοσιοποίησε, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν να ορίσει ημερομηνία και τόπο συνάντησης, προτρέποντάς τον να μην παρατείνει τη σύγκρουση έως το 2027 ή το 2028. Ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε μάλιστα εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα σχεδιάζει τη συνέχιση των εχθροπραξιών για αρκετά ακόμη χρόνια.

Μέχρι στιγμής ο Πούτιν δεν έχει απαντήσει δημόσια στην πρόταση. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι εάν ο Ζελένσκι επιθυμεί συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, μπορεί να μεταβεί στη Μόσχα, πρόταση που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Μαζική νυχτερινή επίθεση με drones

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και 216 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed εναντίον ουκρανικών στόχων, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 198 drones στον βορρά, τον νότο και την ανατολή της χώρας. Ωστόσο, 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις καταγράφηκαν σε ακόμη 12 σημεία. Οι δύο πύραυλοι δεν έφτασαν στους στόχους τους.

Θύματα σε πολλές περιοχές της χώρας

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσική επίθεση με drone έπληξε εργοστάσιο παιδικών τροφών, μεταξύ και άλλων πολιτικών εγκαταστάσεων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων στις 5 Ιουνίου. Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 38 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της περιοχής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό εθελοντή και ακτιβιστή Σερχίι Στερνένκο, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σκόπιμα και ασθενοφόρο στη Χερσώνα. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους επιθέσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες, με στόχο όχι μόνο αμάχους αλλά και τα σωστικά συνεργεία που σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων και περιορίζοντας τις πιθανότητες επιβίωσης των πληγέντων.

Στην περιφέρεια του Σούμι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πέντε παιδιά, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος ενός έτους.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια της Ζαπορίζια ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 18 οικισμούς και την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιοχής, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

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