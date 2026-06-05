Λαβρόφ: Στηρίζει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αλλά με όρους – «Καμία πρόοδος» στην Ουκρανία έναν χρόνο μετά τη Σύνοδο στην Αλάσκα

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Την πλήρη υποστήριξη της Ρωσίας στις εν εξελίξει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σπεύδοντας ωστόσο να θέσει τις κόκκινες γραμμές της Μόσχας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία προκύψει από αυτό το διπλωματικό κανάλι δεν μπορεί να είναι μονομερής, αλλά οφείλει να προασπίζεται τα κυριαρχικά συμφέροντα τόσο της Τεχεράνης όσο και των υπόλοιπων κρατών της περιοχής.

Η ευθύνη των ΗΠΑ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Izvestia, μια ρωσική εφημερίδα που ευθυγραμμίζεται με την κρατική γραμμή, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει τις εντάσεις με το Ιράν και εμφανίζεται θορυβημένη από την κατάσταση, πλην όμως αδυνατεί να βρει μια βιώσιμη λύση.

Αναφερόμενος στις ρίζες της κρίσης, ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέρριψε την ευθύνη στην αμερικανική πλευρά.

«Φυσικά, οι ίδιοι είναι πρωτίστως υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση», σημείωσε.

Παρά την κριτική του, ο Λαβρόφ έσπευσε να χαιρετίσει τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αλλά σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουμε πλήρως τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μεταξύ αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη με πακιστανική μεσολάβηση».

Ο ρόλος των περιφερειακών δυνάμεων

Ο Λαβρόφ αποκάλυψε επίσης ότι το Πακιστάν δεν είναι ο μοναδικός διαμεσολαβητής σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, καθώς και άλλες ισχυρές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Όπως ανέφερε, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος προσπαθούν επίσης να συνεισφέρουν στη διαδικασία.

«Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι διάλογοι να συνεχιστούν», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έστειλε επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, για το ποιο πρέπει να είναι το πλαίσιο της τελικής διευθέτησης.

«Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του Ιράν και των γειτονικών του χωρών», τόνισε.

Σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ προχώρησε και σε μια συνολική –μάλλον απογοητευτική– αποτίμηση των διμερών επαφών, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον αφήνει αναπάντητες τις ρωσικές προτάσεις για την εκτόνωση της έντασης, ενώ παράλληλα υπαναχωρεί από τις ίδιες της τις πρωτοβουλίες για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη συνέντευξή του, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι «ειλικρινά προσηλωμένοι» στη βελτίωση των σχέσεων Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι αυτό το ενδιαφέρον δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πλήρης ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων θα πρέπει απαρέγκλιτα να περιλαμβάνει τον διορισμό Αμερικανού πρέσβη στη Μόσχα.

Θέλοντας να δείξει ότι η ρωσική πλευρά έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ο Λαβρόφ αποκάλυψε ότι η Μόσχα έχει προτείνει διάφορα μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεων, με κυριότερο την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εκατέρωθεν σε νομοθέτες των δύο χωρών.

Το ζήτημα αυτό είχε τεθεί από τον ίδιο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον Φεβρουάριο του 2025.

«Σχεδόν όλοι οι βουλευτές τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων – οι δικοί μας από τους Αμερικανούς και οι δικοί τους από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Παρά το γεγονός ότι η Μόσχα επανέφερε αργότερα την εν λόγω πρόταση, η Ουάσινγκτον δεν εξέδωσε καμία απάντηση.

Ουκρανικό

Αναφορικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος ότι η επίτευξη των στόχων της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας σε κάθε συγκεκριμένο στάδιο, κάθε μέρα, σε ένα ευρύ φάσμα μετώπων, ξεκινώντας από το χρηματοοικονομικό, το οικονομικό, των μεταφορών, το τεχνολογικό και, φυσικά, στο μέτωπο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, επειδή πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε με νόημα ότι η Μόσχα δεν διαπιστώνει καμία απολύτως πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας διευθέτησης του ουκρανικού, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Ρώσου και του Αμερικανού Προέδρου στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Κατηγόρησε μάλιστα την αμερικανική πλευρά ότι δεν δείχνει καμία επιθυμία να πείσει την Ουκρανία να αποδεχθεί τις προτάσεις που η ίδια η Ουάσινγκτον είχε καταθέσει.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Anadolu