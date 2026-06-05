Θρίλερ στη Ρουμανία: Το θαλάσσιο drone που εξερράγη ήταν μέρος «σμήνους» 5 σκαφών, λέει η Ουκρανία – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ρουμανικές αρχές παραμένουν σε συναγερμό μετά την έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας, με την Ουκρανία να ενημερώνει ότι το σκάφος ήταν μέρος ενός «σμήνους» πέντε drones. Ένα δεύτερο drone εξερράγη σε ουκρανικά ύδατα, ενώ οι έρευνες για τα υπόλοιπα τρία βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας να συνδέει το συμβάν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Ρουμανία drone
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Το μη επανδρωμένο σκάφος αποτελούσε μέρος μιας ομάδας πέντε drones, όπως ενημέρωσε η Ουκρανία τη Ρουμανία.
  • Οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone έφτασε στο λιμάνι και τυχόν πρόσθετοι κίνδυνοι τελούν υπό διερεύνηση, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία αγνοούμενα σκάφη.

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Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα.

Συναγερμός στη Ρουμανία: Θαλάσσιο drone ανατινάχθηκε δίπλα σε δεξαμενές πετρελαίου

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς το συγκεκριμένο σκάφος επιφανείας ήταν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας drones που έπλεαν στην περιοχή.


Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο δεν ήταν ρουμανικής προέλευσης αλλά αποτελούσε μοντέλο «που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία», αυτοανατινάχθηκε περίπου στις 10:30 (τοπική ώρα) το πρωί της Παρασκευής.

Η περιοχή αποκλείστηκε και ασφαλίστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ακτοφυλακής και του υπουργείου Άμυνας, αποτρέποντας τυχόν τραυματισμούς.

Σχολιάζοντας το συμβάν, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε: «Οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone έφτασε στο λιμάνι και τυχόν πρόσθετοι κίνδυνοι τελούν υπό διερεύνηση. Τέτοιες εξελίξεις αποτελούν τις άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας».

Θρίλερ με τα υπόλοιπα drones και εκρήξεις στα ανοιχτά

Η κατάσταση περιπλέκεται καθώς, όπως έγινε γνωστό, το Κίεβο είχε ενημέρωσει το Βουκουρέστι για την παρουσία κι άλλων τέτοιων σκαφών.

Συγκεκριμένα, ο νομάρχης της Κωνστάντζας, Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου, αποκάλυψε στον ενημερωτικό ιστότοπο G4Media: «Η Ουκρανία ενημέρωσε τη Ρουμανία ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εξερράγη σήμερα στο λιμάνι της Κονστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα χωρίς να προκαλέσει θύματα αποτελούσε μέρος μίας ομάδας πέντε drones».


Ο Πικόιου πρόσθεσε πως το ένα drone εξερράγη στην Κωνστάντζα, ένα δεύτερο εξεράγγη εντός των ουκρανικών υδάτων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών.

Την ίδια ώρα, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Ιοάνα Ενέ Ντογκιόιου, επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά ερωτηματικά για τη δραστηριότητα στα ανοιχτά της θάλασσας.

«Δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος στην περιοχή της Κονστάντζας αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι κάποιες εκρήξεις έλαβαν χώρα στα ανοιχτά, χωρίς όμως να είναι γνωστό αν επρόκειτο για drones ή όχι».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του G4Media, η ανησυχία εντείνεται καθώς το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που έπλεε στην περιοχή ανέφερε ότι είδε δύο εκρήξεις στα ανοιχτά της θάλασσας, γεγονός που ίσως συνδέεται με τα αγνοούμενα θαλάσσια drones.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Kyiv Indepedent, ΑΠΕ-ΜΠΕ, G4Media

 

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