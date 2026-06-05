CNN: Το αθέατο δίκτυο του Ισραήλ κατά του Ιράν – Μυστικές βάσεις από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι τη Σομαλιλάνδη

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Ένα άκρως απόρρητο δίκτυο στρατιωτικών και κατασκοπευτικών βάσεων που είχε απλώσει το Ισραήλ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν φέρνει στο φως μια νέα έρευνα του CNN.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το Ισραήλ προχώρησε στη μυστική ανάπτυξη επίλεκτων στρατιωτικών μονάδων και ομάδων πληροφοριών στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, δημιουργώντας ένα στρατηγικό παρατηρητήριο στα σύνορα με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου, αθέατου ισραηλινού πλέγματος που εκτεινόταν από τον Περσικό Κόλπο μέχρι το Κέρας της Αφρικής.

Καταδρομείς και drones 100 χιλιόμετρα από την Ταμπρίζ

Βασιζόμενο σε μαρτυρίες τεσσάρων πηγών που έχουν πλήρη γνώση του θέματος, το CNN αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ μετέφερε ειδικές μονάδες και κλιμάκια της κοινότητας πληροφοριών σε μια σειρά από κρυφές τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

Δύο από τις πηγές αυτές επεσήμαναν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έδρασαν από πολλαπλά σημεία στο νότιο Αζερμπαϊτζάν, ακριβώς δίπλα στα ιρανικά σύνορα.

Μάλιστα, μία από τις βάσεις αυτές βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την ιρανική πόλη Ταμπρίζ – μια πόλη η οποία είχε αποτελέσει στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιγμάτων κατά τη διάρκεια της σύρραξης.

Από αποστολή διάσωσης, κέντρο κατασκοπείας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αρχικός σχεδιασμός των Ισραηλινών δεν προέβλεπε επιθετική δράση από το αζέρικο έδαφος.

Οι δυνάμεις είχαν εγκατασταθεί εκεί προκειμένου να λειτουργήσουν ως ομάδες έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση πιλότων, σε περίπτωση που ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτονταν πάνω από το Ιράν.

Ωστόσο, στην πορεία ο ρόλος τους διευρύνθηκε σημαντικά, μετατρέποντας τις τοποθεσίες αυτές σε προκεχωρημένα φυλάκια στρατιωτικών πληροφοριών.

Δύο από τις πηγές πρόσθεσαν ότι, «Οι ισραηλινές ειδικές μονάδες καταδρομών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή έφεραν σε πέρας αποστολές συλλογής πληροφοριών και επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)».

Η δραστηριότητα αυτή προσέφερε στο Ισραήλ ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα επιτήρησης, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε κίνηση και εξέλιξη στο βόρειο Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως διευκρίνισε μία από τις πηγές, η επιχείρηση στο Αζερμπαϊτζάν στελεχώθηκε από προσωπικό δεκάδων ατόμων.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν κομάντος των ειδικών δυνάμεων, μέλη της ελίτ μονάδας αερομεταφερόμενης έρευνας και διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και πράκτορες της Μοσάντ.

Το χτύπημα της χρονιάς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μία από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ μέσα από το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν ήταν η εξόντωση του διοικητή της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Ραχμάν Μοκαντάμ.

Ο Μοκαντάμ αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί για την Τεχεράνη, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση επιχειρησιακών στελεχών τόσο εντός όσο και εκτός του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιρανός διοικητής είχε ζητήσει από τους πράκτορές του «Να συλλέξουν πληροφορίες για Ισραηλινούς πολιτικούς ηγέτες, αξιωματούχους ασφαλείας, ισραηλινές και δυτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, καθώς και για ισραηλινά πλοία σε όλο τον κόσμο».

Από το Ιράκ έως τη Σομαλιλάνδη

Οι αποκαλύψεις του CNN δείχνουν ότι η παρουσία στο Αζερμπαϊτζάν δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά αποτελούσε κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ.

Οι μυστικές εγκαταστάσεις συνδέονταν με ένα δίκτυο από απόρρητες ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές διάσπαρτες σε διάφορες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ιράκ και της Σομαλιλάνδης.

Ειδικά για την τελευταία, μία από τις πηγές υπογράμμισε τη γεωπολιτική της σημασία, σημειώνοντας ότι η Σομαλιλάνδη εξασφάλισε στο Ισραήλ ένα κρίσιμο στρατηγικό έρεισμα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η τοποθεσία αυτή επέτρεπε στα ισραηλινά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν το έδαφός της ως πιθανό ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού κατά τη διαδρομή τους προς το Ιράν, διευρύνοντας έτσι την επιχειρησιακή εμβέλεια της ισραηλινής αεροπορίας.

Το δημοσίευμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη αποκάλυψη των New York Times και της Wall Street Journal τον περασμένο μήνα, η οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε κατασκευάσει δύο μυστικές βάσεις και στο έδαφος του Ιράκ, προκειμένου να υποβοηθήσει τις πολεμικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η διάψευση του Μπακού

Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν.

Η πρεσβεία της χώρας στις ΗΠΑ, σε επίσημη τοποθέτησή της προς το CNN, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της.

Δήλωσε ότι απορρίπτει τις «ανυπόστατες αξιώσεις σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν για επιχειρήσεις εναντίον τρίτων χωρών».