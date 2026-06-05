Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στον Έβρο – Ενίσχυση φράχτη και συνοριακών υπηρεσιών μετά τις πλημμύρες

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισκέφθηκε τον Έβρο για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης του φράχτη, ο οποίος άντεξε και λειτούργησε ως αντιπλημμυρικό εμπόδιο κατά τις πρόσφατες πλημμύρες. Αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των συνοριακών υπηρεσιών και στην επιτυχή μείωση των μεταναστευτικών ροών λόγω της εντατικής φύλαξης των συνόρων. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στον φράχτη στους Ψαθάδες και επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης στην Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει προγραμματιστεί και υπηρεσιακή σύσκεψη.

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Πολιτική

Οι αρμόδιοι υποδέχονται τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη
«Θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός»,τόνισε ο κ.Χρυσοχοίδης Πηγή: ERT
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, επισκέφθηκε τον Έβρο, πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης του φράχτη, ο οποίος «άντεξε, αλλά λειτούργησε και σαν αντιπλημμυρικό εμπόδιο» στις πρόσφατες πλημμύρες.- Ανακοινώθηκε η έναρξη νέας φάσης κατασκευής για κάλυψη κενών στον φράχτη, με στόχο την οχύρωση ολόκληρης της μεθορίου του Έβρου, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.- Οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω της ενισχυμένης εποπτείας των συνόρων και της περαιτέρω ενίσχυσης των συνοριακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δεύτερης γραμμής στην ευρύτερη περιοχή.

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Στην αποκατάσταση του φράχτη στο σημείο που υπέστη ζημιές την περίοδο των πλημμυρών και την περαιτέρω ενίσχυσή του, όπως και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνοριακής υπηρεσίας στον Έβρο και των συνοριακών υπηρεσιών δεύτερης γραμμής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,  από τους Ψαθάδες Έβρου, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα.

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Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε, ο φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις δύο μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτούργησε και σαν αντιπλημμυρικό εμπόδιο με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή να είναι πολύ λιγότερες. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος, προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Έβρου να είναι οχυρωμένη».

Σημείωσε, επίσης πως, «στον φράχτη, όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας μαζί με τους εξοπλισμούς, τις νέες τεχνολογίες, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς». Πρόσθεσε, πως οι μεταναστευτικές ροές είναι πολύ χαμηλές καθώς από τη μία έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας και από την άλλη οφείλεται στην ενισχυμένη εποπτεία και τον εντατικό έλεγχο των συνόρων.

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Στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης της περιοχής, ο κ. Υπουργός τόνισε την περαιτέρω ενίσχυση της συνοριακής Υπηρεσίας στον Εβρο όπως και ταυτόχρονα των υπηρεσιών στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, «έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή», κατέληξε.

Με την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο κ. Υπουργός συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχο Λάμπρο Τσιάρα, τον Αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Αστυνομικό Διευθυντή Χρήστο Αξή, επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης που βρίσκεται εντός του Αεροδρομίου, όπου τους ξενάγησε ο προϊστάμενος του Κέντρου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημοσθένης Καμάργιος. Ακολούθησε η επίσκεψη του κ. Χρυσοχοΐδη στον φράχτη στην περιοχή των Ψαθάδων, όπου τον υποδέχτηκαν ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας, Υποστράτηγος Παντελεήμων Βασιλειάδης και ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου.

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Η επίσκεψη του κ. Υπουργού στον Έβρο συνεχίζεται με υπηρεσιακή σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών και των Διευθυντών όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

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