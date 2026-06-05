Τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κυλικεία – Τι προβλέπει νέα διάταξη

Τέλος μπαίνει στη διάθεση αλλαντικών και αναψυκτικών στα σχολικά κυλικεία με την νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία τους.

Αναλυτικά, σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς προχωρά το υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα, επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Τι προβλέπει η νέα διάταξη

Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της νέας υγειονομικής διάταξης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί όπου τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους το σχολείο. Με τη νέα υγειονομική διάταξη, αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Επικαιροποιούμε το πλαίσιο με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εθνικών μας δράσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος, θωρακίζοντας τα παιδιά μας και προσφέροντάς τους τα εφόδια να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα, υγιή πρότυπα».