Τηλεθέαση (4/6): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το βράδυ της Πέμπτης

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία - Ελλάδα» κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν το «Μια νύχτα μόνο» και το «MasterChef», με τα τηλεοπτικά κανάλια να συνεχίζουν τον «αγώνα δρόμου» για τα υψηλότερα ποσοστά.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό και στο δυναμικό κοινό, το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα».
  • Συγκεκριμένα, στο γενικό κοινό ακολούθησαν το «Μια νύχτα μόνο» με 17,1% και το «MasterChef» με 13,2%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «MasterChef» βρέθηκε στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 12,4%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, συνεχίστηκε ο «αγώνας δρόμου» των τηλεοπτικών καναλιών, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 21,3%, ενώ ακολούθησαν το «Μια νύχτα μόνο» με 17,1% και το «MasterChef» με 13,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 20,4%, με το «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 12,4%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Ποδόσφαιρο: Σουηδία – Ελλάδα ALPHA 21,3%
2 Μια νύχτα μόνο MEGA 17,1%
3 MasterChef STAR 13,2%
4 Πρωταγωνιστές ALPHA 8,8%
5 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 7,9%
6 Don’t Forget the Lyrics ANT1 6,8%
7 Στην Πίεση ΕΡΤ1 1,7%

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Ποδόσφαιρο: Σουηδία – Ελλάδα ALPHA 20,4%
2 MasterChef STAR 15,1%
3 Μια νύχτα μόνο MEGA 12,4%
4 Πρωταγωνιστές ALPHA 10,2%
5 Don’t Forget the Lyrics ANT1 8,2%
6 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,6%
7 Στην Πίεση ΕΡΤ1 0,9%
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