Τηλεθέαση (4/6): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το βράδυ της Πέμπτης

Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, συνεχίστηκε ο «αγώνας δρόμου» των τηλεοπτικών καναλιών, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 21,3%, ενώ ακολούθησαν το «Μια νύχτα μόνο» με 17,1% και το «MasterChef» με 13,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 20,4%, με το «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 12,4%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Ποδόσφαιρο: Σουηδία – Ελλάδα ALPHA 21,3% 2 Μια νύχτα μόνο MEGA 17,1% 3 MasterChef STAR 13,2% 4 Πρωταγωνιστές ALPHA 8,8% 5 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 7,9% 6 Don’t Forget the Lyrics ANT1 6,8% 7 Στην Πίεση ΕΡΤ1 1,7%

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)