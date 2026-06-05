Τηλεθέαση (4/6): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το βράδυ της Πέμπτης

Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, συνεχίστηκε ο «αγώνας δρόμου» των τηλεοπτικών καναλιών, για την τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 21,3%, ενώ ακολούθησαν το «Μια νύχτα μόνο» με 17,1% και το «MasterChef» με 13,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Σουηδία – Ελλάδα» με 20,4%, με το «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,1% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 12,4%.
Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Ποδόσφαιρο: Σουηδία – Ελλάδα
|ALPHA
|21,3%
|2
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|17,1%
|3
|MasterChef
|STAR
|13,2%
|4
|Πρωταγωνιστές
|ALPHA
|8,8%
|5
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|7,9%
|6
|Don’t Forget the Lyrics
|ANT1
|6,8%
|7
|Στην Πίεση
|ΕΡΤ1
|1,7%
Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Ποδόσφαιρο: Σουηδία – Ελλάδα
|ALPHA
|20,4%
|2
|MasterChef
|STAR
|15,1%
|3
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|12,4%
|4
|Πρωταγωνιστές
|ALPHA
|10,2%
|5
|Don’t Forget the Lyrics
|ANT1
|8,2%
|6
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|5,6%
|7
|Στην Πίεση
|ΕΡΤ1
|0,9%