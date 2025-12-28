Σομαλιλάνδη: Η αναγνώρισή της από το Ισραήλ «απειλεί» τη σταθερότητα της περιοχής, λέει ο Σομαλός πρόεδρος

Σύνοψη από το

  • Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.
  • Ο Μοχάμουντ τόνισε ότι «ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας».
  • Η Μογκαντίσου προειδοποιεί το Ισραήλ να μην μεταφέρει τους πολέμους του στη Σομαλία και «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση Παλαιστινίων στη Σομαλιλάνδη.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ πρόεδρος Σομαλίας

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία «ενθαρρύνει» τα αποσχιστικά κινήματα παγκοσμίως, αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε σήμερα ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας», δήλωσε ο Μοχάμουντ στο Σομαλικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, οι οποίες συνεδρίασαν εκτάκτως λόγω της κρίσης στη χώρα.

«Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου να μην μεταφέρουν τους πολέμους του από τη Μέση Ανατολή στη Σομαλία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Μογκαντίσου «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη από το Ισραήλ, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικούς μήνες, μια πρόταση την οποία ούτε οι αρχές της Σομαλιλάνδης ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν σχολιάσει.

18:57 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

