Alpha: «Δαγκωτό» στη μυθοπλασία με 6 σειρές

Δυναμική επένδυση στις σειρές μυθοπλασίας για μία ακόμη χρονιά ετοιμάζει ο Alpha έχοντας στα σκαριά τουλάχιστον έξι σειρές, ενώ διατηρεί στο ρόστερ του πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με επιτυχίες.

Σταθερά στη συχνότητά του θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν την τηλεοπτική πορεία της η Δανάη Παππά. Η δημοφιλής ηθοποιός, που βρίσκεται στο κανάλι από το 2021 πρωταγωνιστώντας αρχικά στον «Σασμό» και στη συνέχεια στον «Αγιο έρωτα», θα παραμείνει για έκτη συνεχή χρονιά στον Alpha. Αφού αποχαιρετήσει τον ρόλο της Χλόης, η Δ. Παππά θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά η οποία θα διαδεχθεί το ερωτικό δράμα της Στέρνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σίριαλ που θα πάρει τη σκυτάλη από τον «Αγιο έρωτα» θα διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή και θα έχει στοιχεία κοινωνικού δράματος. Η νέα σειρά που θα εντάξει στο πρόγραμμά του ο Alpha βασίζεται σε ξένο φορμάτ το οποίο θα ελληνοποιηθεί. Με βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, στην prime time θα ενταχθούν δύο νέες σειρές πολλών επεισοδίων που θα αντικαταστήσουν το «Να μ’ αγαπάς» και τον «Αγιο έρωτα». Παράλληλα, το κανάλι έχει δώσει το «πράσινο φως» στις μίνι σειρές «Κενά μνήμης» με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και «Οι άλλοι», ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία crime με τον Πάνο Βλάχο, τη Μαρίνα Καλογήρου, τον Νίκο Ψαρρά και τη Μαρία Ναυπλιώτου. Επιπλέον, στο πρόγραμμα συνεχίζουν με νέο κύκλο επεισοδίων οι οικογενειακές κωμωδίες «Το σόι σου» και «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στόχος του Alpha είναι για μία ακόμα σεζόν να επενδύσει στρατηγικά στη μυθοπλασία και να καλύψει όλα τα slots της βραδινής ζώνης με σειρές.

