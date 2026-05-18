Μαρινάκης για Τσίπρα: «Είναι αργά για δάκρυα»

Με καυστικό ύφος απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

«Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός, είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα θεωρώ, για τον κ. Τσίπρα, η στιγμή, τέλος πάντων που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, που ο ελληνικός λαός τον τίμησε με τη ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί ιστορία. Είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ως χώρα, ως φορολογούμενους, τα παιδιά μας. Είναι αργά για να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε, για όλα αυτήν την κατάσταση με τα παρα-υπουργεία της Δικαιοσύνης, για όλη αυτήν την κατάσταση, για μία πολιτική που έφτασε την Ελλάδα, το 2019 όταν παρέδωσε και οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες, στους ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή τελευταία, πιο κάτω δεν υπήρχε».

«Από κει και πέρα Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες, οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διεκδικεί άλλη μία τέτοια ευκαιρία, και από κει και πέρα δε θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι την ώρα των εκλογών».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα έγινε για την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής, με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το πλαίσιο για την κατασκευή κατοικιών, την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων ακινήτων και, όπου απαιτείται, τη διαχείριση κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων.

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με στόχο, τόσο την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, όσο και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Μέσα από τη συνεργασία του Δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα για την ανέγερση κατοικιών, ενώ τουλάχιστον το 30% αυτών θα διατίθεται για κοινωνική χρήση.

Δημόσια περιουσία που παρέμενε ανενεργή μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί με κανόνες, διαφάνεια, σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και ποιοτικές προδιαγραφές, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, η τήρηση περιβαλλοντικών κριτηρίων, η ενεργειακή αυτονομία, η πυρασφάλεια και η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Σταδιακά, διαμορφώνεται ένας νέος θεσμός κοινωνικής κατοικίας, που αυξάνει την προσφορά στέγης, δίνοντας προτεραιότητα σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ, η οποία καθιστά την Ελλάδα ικανή να παράγει γάλλιο σε ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη με εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Μάλιστα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας την κάλυψη σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά, η επένδυση θα λάβει ενίσχυση ύψους 118 εκατ. ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων.

Σε εθνικό επίπεδο η επένδυση ενδυναμώνει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θωράκιση της Ευρώπης.

Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων.

Μετά τον εκσυγχρονισμό της, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αλλά για πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες εφαρμογές, έρευνα, καινοτομία και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί, επίσης, ως κόμβος πολιτικής και βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η διαθεσιμότητα ποιοτικών και δομημένων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Εθνική Πύλη Δεδομένων αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο καθημερινής χρήσης για την ψηφιακή οικονομία και συνιστά παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του ΑΕΠ, της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να συνεργαστούμε με κάθε φορέα και οργανισμό, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια και σωστό τρόπο τα δεδομένα του» υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η τάση φυγής των Ελλήνων τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί, πλέον, σε τάση επιστροφής στην πατρίδα μας.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2010 – 2024 έφυγαν από τη χώρα μας 773.296 Έλληνες, ενώ έχουν επιστρέψει 473.044.

Το 2024, μάλιστα, αποτελεί χρονιά-ρεκόρ για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων, καθώς ξεπέρασαν -για πρώτη φορά- τους 50.000, ενώ ιστορικά κινούνταν στα επίπεδα των 25.000-30.000 ετησίως. Και ενώ, αντίστοιχα κατά τη δεκαετία της κρίσης οι Έλληνες που έφευγαν από τη χώρα μας προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν μεσοσταθμικά τους 60.000 ετησίως, το 2024 μειώθηκαν στους 32.141, δηλαδή σχεδόν κατά 50%.

Σε γενικές γραμμές, από το 2022 και μετά οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών σημειώνουν μια σταθερή και αξιοσημείωτη άνοδο που ξεπερνάει πλέον αριθμητικά την αντίστροφη φυγή Ελλήνων προς το εξωτερικό.

Αναγνωρίζουμε πως οι προκλήσεις παραμένουν. Αναγνωρίζουμε, όμως, και ότι αυτή η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς επιτυχημένων πολιτικών που εφαρμόζουμε, όπως:

• η μείωση ή κατάργηση 83 φόρων και εισφορών, που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας,

• η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και η δημιουργία περισσότερων από 600.000 νέων θέσεων εργασίας,

• οι έξι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κ.ά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση και δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους Έλληνες να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας».