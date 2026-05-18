Κατερίνη: Ληστές έστησαν ενέδρα σε 43χρονο έξω από το σπίτι του – Άρπαξαν τσάντα με 26.000 ευρώ

Θύμα ληστείας από δύο άτομα που του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 43χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο άγνωστα άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν τον 43χρονο στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, περίπου στις 22:15.

Όπως καταγγέλλει ο 43χρονος, οι δράστες του επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, και άρπαξαν την τσάντα που κρατούσε και η οποία -κατά δήλωσή του- περιείχε το ποσό των 26.000 ευρώ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.