Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων για την ένοπλη απόπειρα ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Δόθηκαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα και κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, τα στοιχεία καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη μιας γυναίκας και τριών ανδρών για την απόπειρα ληστείας σε σπίτι στο Θέρμο.

Οι δύο είναι δραπέτες, ενώ ένας ακόμα είναι έγκλειστος φυλακών.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε αρχές Απριλίου, όταν οι τρεις άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι ανδρόγυνου, τους οποίους αποπειράθηκαν να ληστέψουν με την απειλή όπλου και ασκώντας βία στον άνδρα.

Κατά την τέλεση της ληστείας, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από τον γιο του ζευγαριού και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Για τη σύλληψη των κατηγορούμενων οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς όχημα, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κατηγορούμενη, ενώ οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, σε μισθωμένη οικία εντοπίστηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία και στη λίμνη Τριχωνίδας βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, με σπαστό κοντάκι, με δυο γεμιστήρες, δεμένους με μονωτική ταινία, που έφεραν 57 φυσίγγια, καθώς και είδη ρουχισμού.

