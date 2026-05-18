Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες απόπειρας δολοφονίας και ληστείας στη Βοιωτία – Η βιομηχανική κάνναβη, οι πυροβολισμοί και η εξιχνίαση

Enikos Newsroom

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος ενός άνδρα, τον Νοέμβριο 2024 στη Βοιωτία, με τις αρχές να προχωρούν στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών ως δραστών, σχηματίζοντας δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους. Οι δύο κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί και ο ένας ως ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου 2024, όταν οι δύο κατηγορούμενοι παραβίασαν το παράθυρο ενός αποθηκευτικού χώρου σε χωράφι, με σκοπό να κλέψουν ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης, που ο παθών φέρεται να καλλιεργούσε στην περιοχή. Όταν το θύμα έφτασε στο σημείο, πυροβόλησαν εναντίον του με κυνηγετικά όπλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και νοσηλεία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο τρίτος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός, καθοδηγούσε τους δύο δράστες, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε κατοπτεύσει τον χώρο.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές -κατά περίπτωση- για ένοπλες ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις των νομοθεσιών περί παιγνίων, ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, στο πλαίσιο μεθοδικής και πολύμηνης έρευνας, εξιχνιάσθηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος ημεδαπού, τον Νοέμβριο 2024, σε περιοχή της Βοιωτίας.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, ταυτοποιήθηκαν τρεις (3) αλλοδαποί, δύο ως φυσικοί αυτουργοί και ένας ως ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Προηγήθηκε συνδυαστική ανάλυση, αξιολόγηση & αξιοποίηση όλων των στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού του Επιτελείου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 03-11-2024, δύο από τους κατηγορούμενους παραβίασαν παράθυρο αντλιοστασίου – αποθηκευτικού χώρου εντός αγροτεμαχίου και προέβησαν στην αφαίρεση αδιευκρίνιστης ποσότητας βιομηχανικής κάνναβης, που ο παθών καλλιεργούσε στην περιοχή.

Κατά την άφιξη του παθόντος στο σημείο, οι ανωτέρω, έχοντας κρυφτεί και παρατηρώντας τις κινήσεις του, πυροβόλησαν εναντίον του με κυνηγετικά όπλα, με αποτέλεσμα ο παθών να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Όπως διακριβώθηκε, ο τρίτος κατηγορούμενος (ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός), καθοδηγούσε τους δύο φυσικούς αυτουργούς, κατά την τέλεση των ανωτέρω εγκληματικών πράξεων, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε μεταβεί και κατοπτεύσει τον χώρο, όπου έλαβαν χώρα οι εγκληματικές ενέργειες.

Γίνεται μνεία ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές -κατά περίπτωση- για ένοπλες ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις των νομοθεσιών περί παιγνίων, ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/παράλληλη έδρα Λιβαδειάς.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Νέα δήλωση – καμπανάκι για τα αποθέματα του πετρελαίου

ΡΑΑΕΥ: Αυτό είναι το νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας

Πώς να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Windows 11 δωρεάν, ακόμα και αν δεν είναι συμβατός
περισσότερα
17:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Eργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά – Νεκρός πατέρας δύο παιδιών που καταπλακώθηκε από χώματα

Τον θάνατο βρήκε 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, σε έργο κατασκευής...
16:31 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους» – Ο φόβος και ο όρκος στον Άι Νικόλα

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός Κρητικού από το Αμάρι, που καταγγέλλει ότι εδώ και μία 5ετί...
16:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων για την ένοπλη απόπειρα ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Δόθηκαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα και κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικώ...
15:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 5 ετών στον οδηγό νταλίκας για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκε ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται γι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν