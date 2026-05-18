Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες απόπειρας δολοφονίας και ληστείας στη Βοιωτία – Η βιομηχανική κάνναβη, οι πυροβολισμοί και η εξιχνίαση

Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος ενός άνδρα, τον Νοέμβριο 2024 στη Βοιωτία, με τις αρχές να προχωρούν στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών ως δραστών, σχηματίζοντας δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους. Οι δύο κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί και ο ένας ως ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Προηγήθηκε συνδυαστική ανάλυση, αξιολόγηση & αξιοποίηση όλων των στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού του Επιτελείου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/παράλληλη έδρα Λιβαδειάς.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.