Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 5 ετών στον οδηγό νταλίκας για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκε ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή, που συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα, συνέβη, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, η νταλίκα, η οποία κατευθυνόταν σε αποθήκη για να ξεφορτώσει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και εισήλθε κάθετα στο δρόμο, όπου συγκρούστηκε με το διερχόμενο δίκυκλο που οδηγούσε ο 29χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 55χρονο σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, ενώ αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Η απόφαση του δικαστηρίου οδηγεί τον καταδικασθέντα εκτός φυλακής, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Το δικαστήριο έκρινε αθώους τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της αποθήκης, ένας υπάλληλός της κι ένας πολίτης, (ηλικίας 66, 55 και 35 ετών), που, σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας στους ελιγμούς που έκανε ώστε να εισέλθει στην κεντρική λεωφόρο, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Τι είπε στην απολογία του ο οδηγός της νταλίκας

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Βούλγαρος οδηγός αρνήθηκε την κατηγορία.

«Εγώ πέρασα με πράσινο, όμως η νταλίκα είναι μεγάλη. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί να με βοηθήσουν να περάσω τη διασταύρωση. Μου είπαν ότι θα με βοηθούσαν και πώς έτσι είχαν περάσει κι άλλα φορτηγά από το σημείο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.