Λίβανος: Ο Ζοζέφ Αούν υπόσχεται να καταφέρει «το ακατόρθωτο» για να σταματήσει τον πόλεμο με το Ισραήλ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τζόζεφ Αούν, Λίβανος
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δεσμεύτηκε σήμερα να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία και τις νέες διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον.

«Είναι καθήκον και ευθύνη μου να καταφέρει το ακατόρθωτο (…) για να σταματήσω τον πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και του λαού του», τόνισε ο Λιβανέζος πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στην επιστροφή των εκτοπισμένων.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή, τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, νέα παράταση, για 45 ημέρες, της ανακωχής που τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί νέος γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει από την έναρξη της τον θάνατο περισσοτέρων των 400 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βασισμένη σε ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δυο κράτη, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει.

