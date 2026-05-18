Συγκινημένη η Παρθένα Χοροζίδου για την ελληνική αποστολή στη Eurovision: «Αυτό το δέσιμο είναι μοναδικό»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Παρθένα Χοροζίδου
Φωτογραφία: Instagram/akylas__
Η Παρθένα Χοροζίδου φέτος συμμετείχε στη Eurovision, με την ελληνική αποστολή. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού θεσμού, μαζί με τον Akyla. Kατά την επιστροφή της από τη Βιέννη, έκανε δηλώσεις στη κάμερα του «Νωρίς-Νωρίς».

Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: Για γούρι θα κάνω τον σταυρό μου και θα μιλήσω με τον Θεό

Μιλώντας στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, η καλλιτέχνις δεν έκρυψε την συγκίνησή της αναφερόμενη στους συνεργάτες της από την ελληνική αποστολή.

Ανάμεσα σε άλλα, η Παρθένα Χοροζίδου είπε στις δηλώσεις της: «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε, εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χάρηκαν και αυτοί, και τους χαρήκαμε και εμείς, και ζήσαμε κάτι μοναδικό». 

Παρθένα Χοροζίδου: «Ήμασταν στις πρόβες, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα και αισθάνθηκα ότι κινδυνεύουμε»

Μιλώντας για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στην ελληνική αποστολή, η ηθοποιός εμφανώς συγκινημένη εξομολογήθηκε πως: «Εγώ έχω ζήσει και έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά, αυτό το δέσιμο που… Είναι μοναδικό! Δεν θα μου λείψουν, γιατί θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, και σας ευχαριστούμε όλους».

