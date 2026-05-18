Γκάρι Γκλίτερ: Νέα προσπάθεια αποφυλάκισης για τον 82χρονο πρώην σταρ που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Mirrorpix
Νέα αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε ο Γκάρι Γκλίτερ, κατά κόσμον Πολ Γκαντ, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί ξανά ενώπιον του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων της Βρετανίας σε μία από τις τελευταίες του προσπάθειες να αφεθεί ελεύθερος σε ηλικία 82 ετών.

Ο πρώην glam rock τραγουδιστής είχε αποφυλακιστεί το 2023 αφού εξέτισε το μισό της 16ετούς ποινής του για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανήλικων μαθητριών, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα επέστρεψε στη φυλακή λόγω παραβίασης των όρων αποφυλάκισης, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Mirror.

Παραδέχθηκε ότι αποτελεί κίνδυνο για ανήλικα κορίτσια

Η προηγούμενη αίτησή του για αποφυλάκιση είχε απορριφθεί πριν από δύο χρόνια, όταν –σύμφωνα με το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων (Parole Board)– παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για νεαρά κορίτσια και συμφώνησε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή.

Στην απόφαση εκείνης της περιόδου αναφερόταν:

«Ο κ. Γκαντ εξακολουθεί να παρουσιάζει ανεξέλεγκτο ενδιαφέρον για προέφηβα παιδιά».

Η έκθεση υποστήριζε επίσης ότι διατηρούσε στάση που «υποστήριζε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», ενώ σημειωνόταν πως έπρεπε να συμμετάσχει σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας εντός φυλακής.

Φωτογραφία: Reuters/Neil Hall/File Photo
Εξετάζεται ξανά η υπόθεσή του

Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων ανακοίνωσε ότι η υπόθεσή του παραπέμφθηκε εκ νέου προς εξέταση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αρχικά, ειδική επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει αποφυλάκιση ή αν θα προχωρήσει σε πλήρη ακροαματική διαδικασία.

Αν απορριφθεί ξανά, ο Γκλίτερ ενδέχεται να παραμείνει στη φυλακή μέχρι το 2031, όταν θα είναι 87 ετών.

Κατηγορίες ότι προσπάθησε να κρύψει την περιουσία του

Η υπόθεση του Γκλίτερ είχε προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων μετά από αποκαλύψεις ότι φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία από γυναίκα που είχε βιαστεί από τον ίδιο όταν ήταν 12 ετών και στην οποία οφείλει αποζημίωση άνω των 500.000 λιρών.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ενώ δήλωνε οικονομικά κατεστραμμένος, φέρεται να είχε μεταφέρει πάνω από 138.000 λίρες στον γιο του μέσω συνταξιοδοτικών εσόδων.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι από το 1996 έχει εισπράξει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίρες από δικαιώματα μουσικής εκμετάλλευσης.

Ο Γκάρι Γκλίτερ κρατείται σήμερα στη φυλακή HMP Channings Wood στο Ντέβον.
Παραμένει σε ειδική πτέρυγα κρατουμένων

Ο Γκλίτερ κρατείται σήμερα σε ειδική μονάδα ευάλωτων κρατουμένων στη φυλακή HMP Channings Wood στο Ντέβον.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, πρόσφατα ξεκίνησε να συμμετέχει σε πρόγραμμα θεραπείας για σεξουαλικά αδικήματα μέσα στη φυλακή, κάτι που θεωρείται απαραίτητο βήμα για ενδεχόμενη μελλοντική αποφυλάκιση.

Εκπρόσωπος του Parole Board ανέφερε ότι η απόφαση θα βασιστεί αποκλειστικά στο κατά πόσο ο κρατούμενος εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και αν αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός φυλακής.

