Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: «Μπορούμε να βάλουμε σημαία σε 152 νησιά του Αιγαίου»

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προκλήσεις της Τουρκίας με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς φιλοκυβερνητικά μέσα προβάλλουν σενάρια τοποθέτησης τουρκικής σημαίας σε 152 νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, των οποίων – όπως υποστηρίζει η γειτονική χώρα – η κυριαρχία είναι «αδιευκρίνιστη».

Το δίκτυο A Haber, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας και οι 152 αβέβαιες νησίδες», υποστηρίζει ότι με το νέο νομικό πλαίσιο η Άγκυρα θα μπορεί να «νομιμοποιήσει» τις θέσεις της για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα σε εκπομπή του καναλιού, ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ υποστήριξε ότι ο νέος νόμος θα μπορούσε να προσφέρει στην Τουρκία τη δυνατότητα να αποκτήσει «δικαίωμα παρουσίας σημαίας» σε νησίδες που η Άγκυρα θεωρεί ότι βρίσκονται εντός της τουρκικής δικαιοδοσίας.

«Αφού αυτά τα νησιά περιλαμβάνονται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας, μπορούμε να έχουμε τη σημαία μας εκεί», ισχυρίστηκε και επεσήμανε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη και ξεχωριστός νόμος που να ορίζει πως «οι 152 νησίδες και βραχονησίδες ανήκουν στην Τουρκία».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία θα μπορεί, μέσω του νέου νόμου, να αξιοποιήσει «στο έπακρο» τα δικαιώματά της στη θάλασσα, ενώ παρουσίασε τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως «αγώνα διεκδίκησης δικαιωμάτων».

Ο Ολτσάρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι εφαρμόζει πολιτική δημιουργίας τετελεσμένων σε νησίδες του Αιγαίου, αναφέροντας ως παράδειγμα τα Ίμια και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα τοποθετεί σημαίες ή διατηρεί μικρές ομάδες κατοίκων και στρατιωτών σε βραχονησίδες ώστε να ενισχύει τις ελληνικές θέσεις περί κυριαρχίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «φραγμός» στις ελληνικές κινήσεις σε περιοχές που η Τουρκία χαρακτηρίζει «αμφισβητούμενες».

Ο Τούρκος αναλυτής αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα αποστολής φακέλου στον ΟΗΕ σχετικά με τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να επικαλεστεί διεθνείς συνθήκες και να προχωρήσει σε διπλωματικές κινήσεις σε διεθνείς οργανισμούς.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Ολτσάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε την ηπειρωτική της χώρα», επικαλούμενος την εγγύτητα ελληνικών νησιών στις τουρκικές ακτές.

Μαρινάκης: «Παρακολουθούμε στενά το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια»

«Παρακολουθούμε στενά το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε ερώτηση για το ΚΥΣΕΑ και αν συζητήθηκε και το νομοσχέδιο που συζητείται στην Άγκυρα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο για το ΚΥΣΕΑ πέραν της ανακοίνωσης. «Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε διαρροές. Και εντός της τουρκικής ηγεσίας διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις. Σίγουρα παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επαναλαμβάνω ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς με μέτρα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές επίπεδο θα πρέπει να ληφθούν μόνο σε πολυμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες», συμπλήρωσε.