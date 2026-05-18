Δίκη Βαλυράκη: «Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» για τα τραύματα κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Με την κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκος Καλόγρηα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Σύμφωνα με το OPEN, στην κατάθεσή του ο κ. Καλόγρηας άφησε «ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού. Όπως είπε στο δικαστήριο: «Στις υποθέσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί ο χρόνος και το ακριβές σημείο του θανάτου».

Ο ιατροδικαστής υποστήριξε ακόμη ότι τα τραύματα που έφερε η σορός του Σήφη Βαλυράκη θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από πρόσκρουση με κάποιο μεγάλο αντικείμενο (σκάφος ή βράχια), ωστόσο τόνισε πως παρόμοια είναι τα τραύματα που υπάρχουν σε κάποιον που δέχεται επίθεση.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, με την κατάθεση της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα.

