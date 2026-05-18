Κάλυμνος: Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Κάλυμνος
Φωτογραφία: Unsplash.com
Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (18/5) μετά τον εντοπισμό της σορού άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα, στην Κάλυμνο.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, χθες το βράδυ οι αρχές ενημερώθηκαν για περιστατικό πτώσης ενός άνδρα από αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εντόπισε το σκάφος με κυβερνήτη τον 44χρονο, ενώ ο 47χρονος, κρεμόταν από σωσίβια κουλούρα και ανασύρθηκε από πλήρωμα του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο μεταξύ, το επίμαχο σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου διενεργήθηκε λήψη βιολογικού υλικού καθώς και αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Οι αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και ιστολογικής και τοξικολογικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του 47χρονου, με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα να αναφέρουν ότι ο δράστης κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στο θύμα.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ο συλληφθείς όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές για έτερα αδικήματα. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

 

