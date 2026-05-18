Grand Hotel: Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Σοκαριστικές  εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης, έχοντας μάθει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικό του το παιδί της Αλίκης, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, κλείνεται μουδιασμένος στον εαυτό του και απομακρύνεται από την Θάλεια, χωρίς να της πει τίποτα.

Βασανίζεται από θλίψη, αλλά και θυμό προς τους γονείς του που του έκρυψαν μία τόσο σημαντική αλήθεια…

Η Θάλεια καταφεύγει στην Αλίκη και εκείνη αναγκάζεται να της πει την αλήθεια. Ο Χαραλάμπης, καχύποπτος με την πρόταση του Ιάσονα, συμβουλεύεται την Φρίντα, η οποία, με τη σειρά της, ρωτά τον Αλέξανδρο και την Σοφία…

Η Κυβέλη με τον Ρήγα πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο. Η Μελίνα και ο Μάρκος δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον και πέφτουν σε λάθη.

Η κρυφή τους σχέση θα γίνει αντιληπτή τόσο από τον Νώντα όσο και από τον Ρήγα και αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα… Ο Ευτύχης γίνεται έξαλλος με την Σουμέλα για το γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ όλοι παραξενεύονται με την συμπεριφορά της Αγγέλας.

Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του, αλλά εκείνη, θέλοντας να τον προστατεύσει, τον καθησυχάζει χωρίς να του πει την αλήθεια που κρύβει. Όμως το σοκ του θα είναι μεγαλύτερο, όταν τη βρει νεκρή στο δωμάτιό της…

Ο Ρήγας ανακαλύπτει τυχαία τη σχέση Μελίνας-Μάρκου

 Μόνο ο Αστυνόμος Κομνηνός ξέρει το μυστικό της Αγγέλας

 

