Κούβα: Ο πρόεδρος προειδοποιεί για «αιματοχυσία» σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ

Προειδοποίηση για «αιματοχυσία», με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος της Κούβας σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης των Αμερικανών κατά της χώρας.

«Η Κούβα δεν συνιστά απειλή», δήλωσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε ανάρτησή του στο X μετά και το χθεσινό δημοσίευμα του Axios χθες που έκανε λόγο για σχέδιο της Αβάνας να επιτεθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που απέκτησε πρόσφατα.

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, τόνισε ότι η Κούβα, «όπως κάθε χώρα στον κόσμο», έχει το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα έναντι εξωτερικής επιθετικότητας βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Όσοι επιδιώκουν να επιτεθούν στην Κούβα χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσουν μια επίθεση, πρόσθεσε.

Το δημοσίευμα του Axios

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Axios, η Αβάνα φέρεται να καταρτίζει σχέδια να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα, για τα οποία ο Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Το δημοσίευμα έχει φόντο την κλιμάκωση των διμερών εντάσεων. Aξιωματούχοι στην Αβάνα κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως προετοιμάζει το πολιτικό έδαφος για επίθεση εναντίον της νήσου.

Η ένταση στη σχέση των δυο χωρών με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες κλιμακώνεται εδώ και μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε σε εκτελεστικό διάταγμά του στην αρχή της χρονιάς την Κούβα ως «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Απείλησε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να «πάρει» την Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα στείλει αεροπλανοφόρα.