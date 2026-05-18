Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό: Πάνω από 100 νεκροί και εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα – Έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό

Περισσότεροι από 100 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε νέα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ πάνω από 390 κρούσματα θεωρούνται ύποπτα, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Africa Centres for Disease Control and Prevention.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News, τουλάχιστον έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό Έμπολα κατά τη διάρκεια της επιδημίας στο Κονγκό.

Ένας εξ αυτών φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ άλλοι τρεις θεωρείται ότι είχαν επαφή υψηλού κινδύνου με τον ιό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιος από αυτούς έχει επιβεβαιωμένα μολυνθεί.

Το αμερικανικό CDC ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα», χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος

Το στέλεχος που προκαλεί τη νέα επιδημία είναι ο ιός Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CDC, έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος και στην Ουγκάντα.

Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι εξετάζεται η μεταφορά των Αμερικανών που εκτέθηκαν στον ιό σε ασφαλή χώρο καραντίνας, πιθανόν ακόμη και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για πιθανή μεγαλύτερη εξάπλωση

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η επιδημία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταγράφεται αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Η υπηρεσία ξεκαθάρισε πάντως ότι η κατάσταση δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία.

Φόβοι για εξάπλωση μέσω κηδειών

Ο γενικός διευθυντής των Africa CDC Ζαν Κασέγια τόνισε ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών, οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα δημόσιας υγείας.

«Δεν θέλουμε άνθρωποι να μολύνονται εξαιτίας κηδειών», δήλωσε στο BBC.

Κατά την επιδημία του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του ιού, η παραδοσιακή φροντίδα των νεκρών από συγγενείς συνέβαλε σημαντικά στην εξάπλωση της νόσου.

Ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα

Ο ΠΟΥ κάλεσε το Κονγκό και την Ουγκάντα να προχωρήσουν σε αυστηρούς διασυνοριακούς ελέγχους, ενώ ζήτησε από γειτονικές χώρες να αυξήσουν την επιτήρηση και την ετοιμότητά τους.

Η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με το Κονγκό, ενώ η Νιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Η χειρότερη επιδημία Έμπολα είχε σκοτώσει πάνω από 11.000 ανθρώπους

Η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα είχε καταγραφεί μεταξύ 2014 και 2016 στη Δυτική Αφρική, όταν περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν και 11.325 έχασαν τη ζωή τους.

Ο ιός είχε εξαπλωθεί τότε σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.