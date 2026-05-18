Γεωργιάδης σε Σαλμά: Όλα όσα ισχυριστήκατε στη Βουλή είναι λάθος – Μπορεί να είστε άσχετος, μην σας καταλογίσω δόλο

«Ο διαγωνισμός ήταν νομιμότατος. Κρίθηκε επωφελής για το δημόσιο από την ΑΔΕΣΥ, το ΣτΕ αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μάριου Σαλμά σχετικά με «ενδείξεις στημένου διαγωνισμού με Καρτελοποίηση της αγοράς τύπου Bid rigging και ζημίας του δημοσίου στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων με τον διαγωνισμό του ΕΚΑΠΥ 1/23 αξίας 145.000.000 ευρώ».

Ο υπουργός Υγείας, διευκρίνισε ότι προσωπικά δεν έχει ουδεμία εμπλοκή με τον διαγωνισμό, καθώς, όταν αυτός ξεκίνησε και μέχρι την ολοκλήρωσή του, εκείνος ήταν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όχι Υπουργός Υγείας. «Ο διαγωνισμός ήταν νομιμότατος και επωφελής για το δημόσιο» είπε ο κ. Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο διαγωνισμός «ξεκίνησε από την ΕΚΑΠΤΥ στις 24/11/2022. Το Πρακτικό των Προδιαγραφών βγήκε στις 23/3/2023. Στην συνέχεια οι Προδιαγραφές του διαγωνισμού, εάν και δεν συνηθίζεται, τέθηκαν σε διαβούλευση. Ενσωματώθηκαν τα σχόλια και βγήκε νέο Πρακτικό στις 3/4/2023. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στις 8/5/2023. Στην συνέχεια, μια εταιρεία κόπηκε από διαγωνισμό. Η εταιρεία αυτή αρχικά προσέφυγε στην ΑΔΕΣΥ, όπου οι ενστάσεις της απορρίφθηκαν. Με τα ίδια επιχειρήματα προσέφυγε και στο ΣτΕ, όπου βγήκε απορριπτική απόφαση στις 4/3/2024. Κατόπιν της απόφασης αυτή του ΣτΕ, η εταιρεία προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου δεν κοιτάζει μόνο την τυπική νομιμότητας μιας σύμβασης – αυτό το κάνει το ΣτΕ- αλλά αυτό που κυρίως εξετάζει είναι εάν συμφέρει το δημόσιο. Και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι η εταιρεία στις αιτιάσεις της έκανε λάθος, καθώς ο διαγωνισμός αυτός συμφέρει το δημόσιο». Ο υπουργός επισήμανε ότι το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού (που συμπεριλαμβάνει εκτός από την συλλογή των αποβλήτων, την διαχείριση, την μεταφορά και όλες τις λοιπές χρεώσεις) το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το ελληνικό δημόσιο κερδίζει 15%, η μέση τιμή του συνόλου των υπηρεσιών ήταν 1,98 ο τόνος και διαμορφώθηκε στο 1,44».

Ο κ. Γεωργιάδης, ανέβασε τους τόνους και σε προσωπικό επίπεδο κατά του κ. Σαλμάς λέγοντάς του ότι «θα περίμενε κανείς, έχοντας περάσει την περιπέτεια της σκευωρίας Novartis,όπως και εγώ άλλωστε, ότι θα είχατε την ευπρέπεια, την ευαισθησία και την αξιοπρέπεια να μην κατηγορείται εύκολα συναδέλφους σας. Επειδή όμως έχετε προσωπικά με εμένα – δεν ξέρω γιατί, είναι δικό σας θέμα- γυρίσατε όλα τα Κανάλια και είπατε ότι ο διεφθαρμένος Γεωργιάδης έκανε παράνομους διαγωνισμούς για το Αίμα κ.λ.π, γι’ αυτό και σας έχω καταθέσω μήνυση και σύντομα θα έρθει και αγωγή. Γιατί δεν ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου». Κατηγόρησε, επίσης, τον Ανεξάρτητο βουλευτή ότι «όσα ισχυρίζεται είναι όλα αυτά που η εταιρεία ισχυρίζεται στα δικόγραφά της και είναι πολύ οξύμωρο ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου να δίνει μια τόσο μεγάλη μάχη υπέρ μιας εταιρείας».

Ο Ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς από την πλευρά του ζήτησε από τον προεδρεύοντας Αντιπρόεδρο της Βουλής Πάρι Κουκουλόπουλο να διαβιβάσει τα Πρακτικά της συζήτησης της Επίκαιρης Ερώτησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο κ. Σαλμάς ανέφερε ότι άλλο είναι «νόμιμη προκήρυξη και διαγωνισμός και άλλο η έλλειψη ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ο οποίος διώκεται». Ο βουλευτής, υποστήριξε ότι «το να διεξάγει έναν διαγωνισμό το δημόσιο, δεν σημαίνει ότι αυτός αποκλείει το καρτέλ. Τα καρτέλ, εμφανίζονται σε νόμιμους διαγωνισμούς και τους χειραγωγεί με προσυνεννοήσεις, ώστε στην πράξη να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή ήταν η διαφωνία μου με την Κυβέρνηση και η βασική αιτία που με διέγραψε ο Πρωθυπουργός από τη ΝΔ, όταν τότε μίλησα για στημένους διαγωνισμούς». Το θέμα της σύμβασης της Επίκαιρης Ερώτησης, είπε ο κ. Σαλμάς «αποτελεί έναν κλασικό στημένο διαγωνισμό, βεβαίως ήταν νόμιμος γι΄αυτό και πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά αυτό που κοιτάει το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εάν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και όχι εάν είναι επωφελείς για το δημόσιο». Ο βουλευτής ανέφερε ότι μέχρι το 2024, τα νοσοκομεία έκαναν τους σχετικούς διαγωνισμούς. Και μέχρι τότε που δεν υπήρχαν όροι που να αποκλείουν όλες τις υπάρχουσες εταιρείες της χώρας, οι τιμές ήταν φθηνότερες από την σύμβαση πλαίσιο που υπογράφθηκε με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο βουλευτής επέμεινε ότι ο διαγωνισμός φωτογραφήθηκε με όρους που δεν έχει καμία εταιρεία.

Απαντώντας επί προσωπικού στον υπουργό ο κ. Σαλμάς του είπε ότι «εγώ δεν συναντήθηκα με καμία από τις εταιρείες που υπάρχουν την αγορά. Τελεία και παύλα. Εάν μπορείτε να το υποστηρίξετε πέστε το. Εσείς, όμως συναντηθήκατε με τις εταιρείες ναι ή όχι;». Καταλόγισε στον κ. Γεωργιάδη ότι «με την απάντηση σας προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στον προκάτοχό σας υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη» και πρόσθεσε ότι «η κατοχύρωση του διαγωνισμού έγινε το 2024 όταν είσαστε εσείς υπουργός Υγείας» και τον ρώτησε «έχετε κ. Γεωργιάδη ποτέ ζητήσει από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώνουν ΜΜΕ για να κάνετε καριέρα; Ναι ή όχι;», επιμένοντας πως το Δημόσιο δεν κέρδισε καθόλου σε ένα διαγωνισμό 145 εκατ. ευρώ.

«Είπατε ψέματα στη Βουλή ή είστε άσχετος»

«Λάθος αντίπαλο διαλέξατε. Είπατε ψευδώς στη Βουλή, ή επειδή είστε άσχετος, μπορεί να ισχύει και αυτό, μην σας καταλογίσω δόλο κατά ανάγκη και συγκρίνεται τα 700 ευρώ τον τόνο με την τιμή του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Δημόσιο κερδίζει 15%. Πριν από τον διαγωνισμό η μέση τιμή διαχείρισης νοσοκομειακών απορριμμάτων ήταν 1,98 ο τόνος και μετά τον διαγωνισμό έγινε 1,44» ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας κατηγορώντας τον κ. Σαλμά ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένη εταιρεία.

«Αυτό εκρίθη από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και η εταιρεία έχασε. Θέλετε να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή στον Πάπα της Ρώμης, να πάτε. Φέρατε εδώ στη Βουλή όσα εκφράζει η εταιρεία. Προφανώς, είστε τιμιότατος και το κάνετε για την ψυχή της μάνας σας. […] Όπως ξέρετε ως πρώην υπουργός ότι όταν ένας διαγωνισμός παίρνει το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να τον υπογράψει».

«Με συκοφαντήσατε και θα τα πούμε στα δικαστήρια. Όλα όσα ισχυριστήκατε στη Βουλή είναι όλα λάθος. Εάν γι’ αυτά κατηγορήσατε τον Μητσοτάκη και αναγκάστηκε να σας διαγράψει, τότε κάνατε μεγάλο λάθος και πετάξετε μια μεγάλη καριέρα στον κάλαθο των αχρήστων, χωρίς κανέναν λόγο» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.