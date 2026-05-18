Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκβίαζε αγρότες και έπαιρνε επιδοτήσεις – Εισέπραξαν σχεδόν 590.000 ευρώ, πάνω από 40 τα θύματά τους

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να δρούσε σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Οι Αρχές αποδίδουν στα μέλη της εκβιάσεις σε βάρος κατοίκων, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες που αφορούσαν κοινοτικές επιδοτήσεις.

Οι Αρχές συνέλαβαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, συνολικά έξι άτομα. Από αυτά, τα τρία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη έξι ταυτοποιημένα πρόσωπα και αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ανεπιτήρητη βοσκή και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου, ζωοκλοπή, αγροτική φθορά, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είχε τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους, ενώ πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα. Οι Αρχές ενέταξαν την έρευνα σε ειδικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκνομων συμπεριφορών από παραβατικές ομάδες, οι οποίες στρέφονται σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.

Από την πολύμηνη έρευνα, την αξιολόγηση πληροφοριών και τις ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι Αρχές κατέληξαν ότι τα βασικά μέλη της ομάδας συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και φέρονται να είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε κατοίκους των περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά τα έτη 2021 έως 2025 ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ. Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψε ότι μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπρατταν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ομάδα φέρεται να δήλωνε εκτάσεις που είτε δεν της ανήκαν είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα, με σκοπό τη λήψη επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν επί σειρά ετών και αν το πραγματικό οικονομικό όφελος είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων:

κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα,

εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025,

καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης,

φθορά 134 ελαιοδέντρων , επίσης ως πράξη αντεκδίκησης,

δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν απειλές, βία και εκφοβιστικές πρακτικές, προκειμένου να εξαναγκάζουν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους αφορούσε:

καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για την παραγωγή σιτηρών, με στόχο την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι η δράση της ομάδας φέρεται να συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων, οι οποίοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εμφανίστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ekriti.gr, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ζωοκλοπή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεσή τους θα παραπεμφθεί στην τακτική Δικαιοσύνη σε επόμενη δικάσιμο.

Στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται και ένας ακόμη συγγενής των βασικών κατηγορουμένων. Οι Αρχές τον συνέλαβαν στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχε παρουσιαστεί μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης και να προσδιορίσουν την πλήρη έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.