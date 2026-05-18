Ιωάννινα: Eργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά – Νεκρός πατέρας δύο παιδιών που καταπλακώθηκε από χώματα

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τον θάνατο βρήκε 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα σε εκσκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, το οποίο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «νέο εργοδοτικό έγκλημα», ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Νέα δήλωση – καμπανάκι για τα αποθέματα του πετρελαίου

ΡΑΑΕΥ: Αυτό είναι το νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας

Πώς να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Windows 11 δωρεάν, ακόμα και αν δεν είναι συμβατός
περισσότερα
17:06 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες απόπειρας δολοφονίας και ληστείας στη Βοιωτία – Η βιομηχανική κάνναβη, οι πυροβολισμοί και η εξιχνίαση

Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος ενός άνδρα, τον Νοέμβριο...
16:31 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους» – Ο φόβος και ο όρκος στον Άι Νικόλα

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός Κρητικού από το Αμάρι, που καταγγέλλει ότι εδώ και μία 5ετί...
16:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων για την ένοπλη απόπειρα ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Δόθηκαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα και κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικώ...
15:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 5 ετών στον οδηγό νταλίκας για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκε ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται γι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν