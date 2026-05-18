Αντρίι Γέρμακ: Ελεύθερος με εγγύηση 2,7 εκατ. ευρώ ο πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας για υπόθεση διαφθοράς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS / Alina Smutko
Φωτογραφία: REUTERS / Alina Smutko
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ, μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 140 εκατομμυρίων γρίβνα, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γέρμακ παρέμεινε προφυλακισμένος για τρεις ημέρες.

Περίπου 200 πληρωμές για τη συγκέντρωση της εγγύησης

Όπως μετέδωσε η «Ukrainska Pravda», το ποσό της εγγύησης συγκεντρώθηκε μέσω περίπου 200 διαφορετικών πληρωμών.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο πρώην αξιωματούχος κατευθύνθηκε γρήγορα προς το αυτοκίνητό του και δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κρατούνταν σε «επί πληρωμή» κελί.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε ποιος κατέβαλε την εγγύηση.

Υποχρεωτική παρουσία στις αρχές και ηλεκτρονικό βραχιόλι

Σύμφωνα με το RBC-Ukraine, η αποφυλάκιση με εγγύηση δεν σημαίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Ο Γέρμακ υποχρεούται να παρουσιάζεται στις αρχές και στο δικαστήριο όταν του ζητείται, να μην εγκαταλείπει το Κίεβο χωρίς άδεια των ανακριτών, να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή κατοικίας και να αποφεύγει επαφές με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Παράλληλα, οφείλει να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Η υπόθεση διαφθοράς και το έργο «Dynasty»

Το δικαστήριο είχε αποφασίσει στις 14 Μαΐου την προφυλάκισή του για δύο μήνες ή έως ότου καταβληθεί η εγγύηση, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι υπήρχε κίνδυνος φυγής λόγω της ποινικής υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Αντρίι Γέρμακ αποχώρησε από το Γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2025, μετά από έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και της Ειδικής Αντιδιαφθορικής Εισαγγελίας (SAP).

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», η οποία αφορούσε δίκτυο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Στις 11 Μαΐου, οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν στον Γέρμακ κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να εμπλέκεται σε σχέδιο νομιμοποίησης περίπου 460 εκατομμυρίων γρίβνα, δηλαδή περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της κατασκευής του πολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος «Dynasty» κοντά στο Κίεβο.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι ο Γέρμακ είχε εποπτικό ρόλο στην κατασκευή κατοικίας μέσα στο συγκεκριμένο συγκρότημα, ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν το 2025 μετά την απαγγελία κατηγοριών και σε άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Kαλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσα πρέ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,47% – Στα 240,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ανανεωμένη Siri θα προσφέρει αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας
περισσότερα
19:08 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Axios: «Ανεπαρκής» η νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου – Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επανέναρξη των βομβαρδισμών

Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θεωρείται «...
18:58 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κούβα: Ο πρόεδρος προειδοποιεί για «αιματοχυσία» σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ

Προειδοποίηση για «αιματοχυσία», με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και στ...
18:42 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στη Μερσίνη – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθε...
14:39 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Νορβηγία: Εμφανώς καταβεβλημένη η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ – Δεν αντέχει να μείνει όρθια λόγω της ασθένειάς της

Η φετινή Εθνική Ημέρα της Νορβηγίας σημαδεύτηκε από την προσπάθεια της 52χρονης διαδόχου του θ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν