Αντρίι Γέρμακ: Ελεύθερος με εγγύηση 2,7 εκατ. ευρώ ο πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας για υπόθεση διαφθοράς

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ, μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 140 εκατομμυρίων γρίβνα, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γέρμακ παρέμεινε προφυλακισμένος για τρεις ημέρες.

Περίπου 200 πληρωμές για τη συγκέντρωση της εγγύησης

Όπως μετέδωσε η «Ukrainska Pravda», το ποσό της εγγύησης συγκεντρώθηκε μέσω περίπου 200 διαφορετικών πληρωμών.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο πρώην αξιωματούχος κατευθύνθηκε γρήγορα προς το αυτοκίνητό του και δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κρατούνταν σε «επί πληρωμή» κελί.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε ποιος κατέβαλε την εγγύηση.

Υποχρεωτική παρουσία στις αρχές και ηλεκτρονικό βραχιόλι

Σύμφωνα με το RBC-Ukraine, η αποφυλάκιση με εγγύηση δεν σημαίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Ο Γέρμακ υποχρεούται να παρουσιάζεται στις αρχές και στο δικαστήριο όταν του ζητείται, να μην εγκαταλείπει το Κίεβο χωρίς άδεια των ανακριτών, να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή κατοικίας και να αποφεύγει επαφές με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Παράλληλα, οφείλει να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Η υπόθεση διαφθοράς και το έργο «Dynasty»

Το δικαστήριο είχε αποφασίσει στις 14 Μαΐου την προφυλάκισή του για δύο μήνες ή έως ότου καταβληθεί η εγγύηση, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι υπήρχε κίνδυνος φυγής λόγω της ποινικής υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Αντρίι Γέρμακ αποχώρησε από το Γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2025, μετά από έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και της Ειδικής Αντιδιαφθορικής Εισαγγελίας (SAP).

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», η οποία αφορούσε δίκτυο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Στις 11 Μαΐου, οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν στον Γέρμακ κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να εμπλέκεται σε σχέδιο νομιμοποίησης περίπου 460 εκατομμυρίων γρίβνα, δηλαδή περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της κατασκευής του πολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος «Dynasty» κοντά στο Κίεβο.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι ο Γέρμακ είχε εποπτικό ρόλο στην κατασκευή κατοικίας μέσα στο συγκεκριμένο συγκρότημα, ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν το 2025 μετά την απαγγελία κατηγοριών και σε άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.