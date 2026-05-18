Ουκρανία: Δύο νεκροί και 49 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Drones χτύπησαν πλοία κοντά στην Οδησσό

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η Ρωσία πλήττει συστηματικά πλοία και εργοστάσια στη λιμενική περιοχή της Οδησσού, ενός σημαντικού ναυτιλιακού και οικονομικού κόμβου. [Handout/Moscow Governor Andrey Vorobyov via AFP]
Νέο κύμα μαζικών ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία, με ρωσικό drone να χτυπά κινεζικών συμφερόντων εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην Οδησσό, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το φορτηγό πλοίο KSL DEYANG, που έπλεε υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ αλλά ανήκει σε κινεζική εταιρεία και είχε κινεζικό πλήρωμα, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης με drones, σύμφωνα με το Associated Press.

Το πλοίο κατευθυνόταν προς λιμάνι της περιφέρειας της Οδησσού μέσω του ουκρανικού θαλάσσιου διαδρόμου.

«Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να μην ξέρουν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία γνώριζε ποιο πλοίο χτυπούσε.

«Drones έπληξαν την Οδησσό και ένα από τα UAV χτύπησε πλοίο κινεζικών συμφερόντων. Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να μην γνωρίζουν ποιο πλοίο βρισκόταν στη θάλασσα», ανέφερε.

Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως «οι ρωσικές επιθέσεις απειλούν πλέον όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τα πλοία των πιο στενών εταίρων της Ρωσίας», σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ναυτικού Ντμίτρο Πλετεντσούκ σχολίασε ειρωνικά το περιστατικό, γράφοντας:

«Είναι ενδιαφέρον τι παρακίνησε τους Ρώσους να χτυπήσουν απόψε με Shahed κινεζικό εμπορικό πλοίο στη θάλασσά μας. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά αυτό είναι κάτι νέο. Ήταν ένα “τρομερό λάθος”, σύντροφοι;»

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο

Μαζί με το κινεζικών συμφερόντων πλοίο, επλήγη και δεύτερο σκάφος υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου.

Οι τοπικές αρχές της Οδησσού ανέφεραν ότι ξέσπασαν μικρές φωτιές και στα δύο πλοία, οι οποίες σβήστηκαν από τα πληρώματα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τα δύο πλοία συνέχισαν την πορεία τους προς το λιμάνι.

Μαζικό σφυροκόπημα με 524 drones και πυραύλους

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε νέο μεγάλο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 524 drones και 22 πυραύλους, ανάμεσά τους και 14 βαλλιστικούς πυραύλους.

Από αυτά, 503 drones και τέσσερις πύραυλοι καταρρίφθηκαν, ενώ καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα από 18 πυραύλους και 16 drones σε 34 διαφορετικές τοποθεσίες.

Κατεστραμμένο σπίτι έπειτα από ρωσικό πλήγμα στο Ντνίπρο στις 18 Μαΐου 2026. (Τοπικές αρχές/Telegram)
Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο.

Στη Χερσώνα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, ενώ στη Σούμι ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι δύο ετών και ένα αγόρι 10 ετών, μετά από πυραυλικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή του Ντνίπρο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, πολυκατοικίες, καταστήματα, αποθήκες και οχήματα.

Στο στόχαστρο η Οδησσός και η Ζαπορίζια

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης μαζική επίθεση με drones κατά της Οδησσού, τραυματίζοντας έναν 11χρονο και έναν 59χρονο άνδρα.

Τρία κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν, με το ένα να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 756 πλήγματα σε 42 οικισμούς.

Το Πεκίνο κρατά ουδέτερη στάση

Η Κίνα συνεχίζει να παρουσιάζεται ως ουδέτερη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή του 2022.

Παράλληλα, το Πεκίνο παραμένει κρίσιμος οικονομικός εταίρος της Μόσχας, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο και προμηθεύοντας προϊόντα διπλής χρήσης που, σύμφωνα με δυτικές χώρες, αξιοποιούνται από τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το χτύπημα στο κινεζικών συμφερόντων πλοίο.

