Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για 2η φορά η δίκη για τη δολοφονία 41χρονης εγκύου – «Μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι» ξέσπασε ο πατέρας της

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μεικτού ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου ήταν προγραμματισμένη η δίκη για την άγρια δολοφονία 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά του 2024, η οποία και αναβλήθηκε.

Η 41χρονη δολοφονήθηκε άγρια όταν ο σύντροφος και ο φίλος του σκηνοθέτησαν ληστεία για να πάρουν χρήματα που είχε. Όταν τους αντιλήφθηκε δεν δίστασαν να τη σκοτώσουν, ενώ ήταν έγκυος. Τοποθέτησαν το πτώμα της σε ένα μπαούλο, που το πέταξαν σε δύσβατη περιοχή στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η γυναίκα αγνοούνταν για ημέρες μέχρι που βρέθηκε νεκρή, με τον σύντροφό της να μη διστάζει να παίζει θέατρο ότι δήθεν δεν γνώριζε τίποτε και την αναζητούσε.

Το ξέσπασμα του πατέρα

Σήμερα, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης επικράτησαν στιγμές έντασης, καθώς συγγενείς του θύματος εξοργίστηκαν όταν αντίκρισαν τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στράφηκαν εναντίον του, όταν έστρεψε το βλέμμα του σε εκείνους.

«Αφαίρεσαν τη ζωή της κόρης μου και το μόνο που κάνανε μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι και κάθε φορά το ζούμε. Τι μπορείς να κάνεις τι μπορείς να πεις», ανέφερε εξοργισμένος βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο ο πατέρας της 41χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος σύντροφος της εγκύου και ο 36χρονος φίλος του έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο σύντροφός της

Ο σύντροφός της δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο. Είχε ζητήσει να μην μεταχθεί από τις φυλακές όπου κρατείται. Η παρουσία, όμως, του συγκατηγορουμένου του προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών.

«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή, είναι συναυτουργοί, το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σ’ αυτήν την κρίση και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι», δήλωσε στην ΕΡΤ η Αριάδνη Νούκα, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

«Δεν αρκεί να αποδίδουμε μια πράξη σε κάποιον δράστη. Πρέπει να βρούμε και ένα κίνητρο. Δηλαδή αν έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούμε, για ποιο λόγο το έχει κάνει; Εδώ αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία στον εντολέα μου, χωρίς να του έχει αποδοθεί ποτέ το παραμικρό κίνητρο», υποστήριξε από την πλευρά του ο Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του 41χρονου.

Ο 41χρονος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μέχρι και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αδελφής του.