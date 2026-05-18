Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για 2η φορά η δίκη για τη δολοφονία 41χρονης εγκύου – «Μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι» ξέσπασε ο πατέρας της

Enikos Newsroom

Uncategorized

δικαστήρια Θεσσαλονίκη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μεικτού ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου ήταν προγραμματισμένη η δίκη για την άγρια δολοφονία 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά του 2024, η οποία και αναβλήθηκε.

Η 41χρονη δολοφονήθηκε άγρια όταν ο σύντροφος και ο φίλος του σκηνοθέτησαν ληστεία για να πάρουν χρήματα που είχε. Όταν τους αντιλήφθηκε δεν δίστασαν να τη σκοτώσουν, ενώ ήταν έγκυος. Τοποθέτησαν το πτώμα της σε ένα μπαούλο, που το πέταξαν σε δύσβατη περιοχή στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η γυναίκα αγνοούνταν για ημέρες μέχρι που βρέθηκε νεκρή, με τον σύντροφό της να μη διστάζει να παίζει θέατρο ότι δήθεν δεν γνώριζε τίποτε και την αναζητούσε.

Το ξέσπασμα του πατέρα

Σήμερα, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης επικράτησαν στιγμές έντασης, καθώς συγγενείς του θύματος εξοργίστηκαν όταν αντίκρισαν τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στράφηκαν εναντίον του, όταν έστρεψε το βλέμμα του σε εκείνους.

«Αφαίρεσαν τη ζωή της κόρης μου και το μόνο που κάνανε μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι και κάθε φορά το ζούμε. Τι μπορείς να κάνεις τι μπορείς να πεις», ανέφερε εξοργισμένος βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο ο πατέρας της 41χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος σύντροφος της εγκύου και ο 36χρονος φίλος του έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο σύντροφός της

Ο σύντροφός της δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο. Είχε ζητήσει να μην μεταχθεί από τις φυλακές όπου κρατείται. Η παρουσία, όμως, του συγκατηγορουμένου του προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών.

«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή, είναι συναυτουργοί, το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σ’ αυτήν την κρίση και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι», δήλωσε στην ΕΡΤ η Αριάδνη Νούκα, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

«Δεν αρκεί να αποδίδουμε μια πράξη σε κάποιον δράστη. Πρέπει να βρούμε και ένα κίνητρο. Δηλαδή αν έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούμε, για ποιο λόγο το έχει κάνει; Εδώ αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία στον εντολέα μου, χωρίς να του έχει αποδοθεί ποτέ το παραμικρό κίνητρο», υποστήριξε από την πλευρά του ο Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του 41χρονου.

Ο 41χρονος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μέχρι και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αδελφής του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Νέα δήλωση – καμπανάκι για τα αποθέματα του πετρελαίου

ΡΑΑΕΥ: Αυτό είναι το νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας

Πώς να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Windows 11 δωρεάν, ακόμα και αν δεν είναι συμβατός
περισσότερα
05:53 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 11 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Ε...
00:10 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Απομακρύνθηκαν 94 επιβάτες από το MV Hondius – Η εκκένωση θα συνεχιστεί το απόγευμα της Δευτέρας

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius...
02:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθη...
15:12 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σταματάμε με τη βία τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες μας στα Στενά του Ορμούζ»

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως οποιαδήποτε ναυτι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν