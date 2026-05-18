Γιάννης Πουλόπουλος: «Έχασα 18 κιλά με διατροφή – Έκανα κάποιες εξετάσεις και ανακάλυψα ότι έχω κάτι στην καρδιά»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο γνωστός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στα 18 κιλά που έχει χάσει, εξηγώντας πως ο λόγος που μπήκε στη διαδικασία να κάνει διατροφή, ήταν υγείας.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε με θετικό τρόπο την αλλαγή στην εμφάνιση του Γιάννη Πουλόπουλου, ο δημοσιογράφος είπε πως: «Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα στο πρόσωπό μου, ούτε μπότοξ. Έχασα 18 κιλά με διατροφή».

«Έπρεπε να μειώσω πολύ όλα τα υπόλοιπα»

Αμέσως μετά, εξομολογήθηκε ότι: «Έκανα κάποιες εξετάσεις και ανακάλυψα ότι έχω κάτι στην καρδιά, που είναι λίγο επικίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά. Είναι πολύ αυξημένοι κάποιοι δείκτες τέλος πάντων, που έχουν σχέση με το DNA. Άρα έχω πολύ υψηλή προδιάθεση, οπότε έπρεπε με την συμβουλή και του καρδιολόγου μου, να μειώσω πολύ όλα τα υπόλοιπα».

«Ούτε μπότοξ δεν έχω κάνει. Δηλαδή έχω να κάνω ενάμιση χρόνο, από τότε που ήμουν στην τηλεόραση», πρόσθεσε ο Γιάννης Πουλόπουλος.