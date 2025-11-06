Γιάννης Πουλόπουλος: «Αποφάσισα να ξεκουραστώ γιατί δεν θα αντέξω, το σώμα μου θα με προδώσει»

Στον καναπέ του Γιώργου Λιάγκα έκατσε το πρωί της Πέμπτης (6/11) ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο γνωστός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στον λόγο που φέτος δεν συνεργάζεται με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της και μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Μάλιστα, εξομολογήθηκε την αντίδρασή του, όταν είχε πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γιάννης Πουλόπουλος απάντησε: «Επειδή εγώ πέρυσι είχα διάφορα προβλήματα υγείας, γιατί έχω να κάνω διακοπές 15 χρόνια, από κούραση. Είχα ένα πρόβλημα υγείας το οποίο το πέρασα, νόμιζα ήταν κάτι πολύ απλό, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο».

«Εγώ είχα χρυσίζων σταφυλόκοκκο, αυτό από το οποίο πέθανε ο Σούρας. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο κόλλησα και έμεινα εκτός όλων των δραστηριοτήτων μου για δυόμιση μήνες. Μπήκα και στο νοσοκομείο, γιατί κάποια στιγμή επειδή είχα να κάνω μια επέμβαση στο δόντι, πέρασε στο αίμα.

Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι περίμενα σε μία σύνδεση να βγω, γιατί έβγαινα από το σπίτι μου, και με το που λένε από τι έχει πεθάνει ο Σούρας, πριν από μισή ώρα μου έχουν έρθει τα αποτελέσματα ότι έχω το ίδιο πράγμα, βάζω τα κλάματα και λέω “σας παρακαλώ πολύ δεν μπορώ να βγω”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος.

Ακόμα, ο Γιάννης Πουλόπουλος είπε ότι: «Μου έστειλε μάλιστα η Κατερίνα ένα μήνυμα στο οποίο μου έλεγε “είσαι βλάκας; Δεν έχεις καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή σου;”. Εκεί λοιπόν αποφάσισα και είπα ότι πρέπει να κάνω μία παύση. Να ξεκουραστώ γιατί δεν θα αντέξω, το σώμα μου θα με προδώσει! Εκεί λοιπόν γύρω στο Πάσχα μίλησα με την Κατερίνα και της είπα να μην με υπολογίζει για του χρόνου».

