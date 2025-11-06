Eurovision 2026: Η Αντιγόνη θα εκπροσωπήσει την Κύπρο – Η επίσημη ανακοίνωση

Η Αντιγόνη Μπάξτον είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην φετινή Eurovision. Η ανακοίνωση έγινε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11), ενώ πραγματοποιήθηκε και ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η χώρα για τον μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό στο Instagram.

Στην ανάρτηση που έγινε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται ότι: «Ο Κυπριακός Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός, ανακοίνωσε ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από την Αντιγόνη. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026».

Η δημοσίευση συνοδεύεται από μία φωτογραφία της εκπροσώπου της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η χώρα εκπροσωπήθηκε από τον Theo Evan με το τραγούδι «Shh», αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

