Μέλπω Ζαρόκωστα: «Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και δεν υποφέρει» λέει ο γιος της

Enikos Newsroom

lifestyle

Μέλπω Ζαρόκωστα

Θετικά είναι τα νέα για την Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία επέστρεψε στο γηροκομείο μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Η ηθοποιός πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργείο για τη χολή της.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα για τη θετική εξέλιξη στην υγεία της μητέρας του.

«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη, φυσικά, η γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και είναι εντάξει… είναι σε μεγάλη ηλικία, θέλει την φροντίδα της, χαμογελάει, αναγνωρίζει τα οικεία της πρόσωπα. Είναι σε ξεκούραση, γενικά δεν υποφέρει, έχει φθορά σε όλα τα όργανα. Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται πίσω στο γηροκομείο που είναι ένας χώρος που της είναι πολύ ευχάριστος. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τραβήξαμε ένα λούκι το καλοκαίρι… Αυτή η γυναίκα η κακομοίρα ταλαιπωρήθηκε και εμείς μαζί της» ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: 8 τροφές με περισσότερα πρεβιοτικά από ένα συμπλήρωμα διατροφής

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ιόνιο: Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψε η Exxon Mobil με την Helleniq Energy και την Energean

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 24 Νοεμβρίου

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;

Τι σημαίνει η φράση «γαίαν έχοι ελαφράν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;»

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Παρά 5. «Εγώ είχα παίξει στο Παρά Πέντ...
12:20 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Στράτος Τζώρτζογλου: «Στον Κατσαφάδο δύσκολα να του την πέσουν γιατί δεν ήταν ένα αντικείμενο πόθου»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο Πρωινό για τη δήλωση του Θοδωρή Κατσαφάδου για το ποιοι δικαι...
09:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Κάνει εντυπωσιακό comeback στο Χόλιγουντ – Η ταινία που θα την φέρει ξανά μπροστά στις κάμερες

Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή στην υποκριτική, οκτώ χρόνια μετά την...
03:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: «Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα, έκανα 13 εξωσωματικές – Με υποστήριξε ο Ίλια»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να καταφέρει να γίν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς