Μέλπω Ζαρόκωστα: «Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και δεν υποφέρει» λέει ο γιος της

Θετικά είναι τα νέα για την Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία επέστρεψε στο γηροκομείο μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Η ηθοποιός πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργείο για τη χολή της.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα για τη θετική εξέλιξη στην υγεία της μητέρας του.

«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη, φυσικά, η γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και είναι εντάξει… είναι σε μεγάλη ηλικία, θέλει την φροντίδα της, χαμογελάει, αναγνωρίζει τα οικεία της πρόσωπα. Είναι σε ξεκούραση, γενικά δεν υποφέρει, έχει φθορά σε όλα τα όργανα. Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται πίσω στο γηροκομείο που είναι ένας χώρος που της είναι πολύ ευχάριστος. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τραβήξαμε ένα λούκι το καλοκαίρι… Αυτή η γυναίκα η κακομοίρα ταλαιπωρήθηκε και εμείς μαζί της» ανέφερε.