Στράτος Τζώρτζογλου: «Στον Κατσαφάδο δύσκολα να του την πέσουν γιατί δεν ήταν ένα αντικείμενο πόθου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο Πρωινό για τη δήλωση του Θοδωρή Κατσαφάδου για το ποιοι δικαιούνται να μιλούν για το θέατρο.

«Δεν ξέρω τι εννοεί για το ποιοι πρέπει να μιλάνε για σεξουαλική παρενόχληση. Οι ταλαντούχοι ή οι ατάλαντοι; Οι ποιοτικοί ή οι εμπορικοί; Πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο» ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Στον κ. Κατσαφάδο δύσκολα να του την πέσουν γιατί δεν ήταν ένα αντικείμενο πόθου. Πολύ θα ήθελα να είχα την ίδια ευλογία με εκείνον» σχολίασε.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι ψεύτης ο Απόστολος, τα είπε με μια γλύκα. Μίλησα για το δικό μου επάγγελμα. Η δήλωσή μου δεν αφορά σε όλους όσοι ασχολούνται με το θέαμα, αφορά σε ένα κακό 2% που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους» είπε.

«Την εποχή που βγήκα, παρότι παντρεμένος, ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ και είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα “όχι” και ο άλλος είχε θέση εξουσίας» τόνισε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

Συνταξιούχοι: Έρχονται 4 μέτρα στήριξης 1,3 δισ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημογραφικό και μεσαία τάξη: Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Μαγνητισμός που προκαλείται από το φως φαίνεται να παραβιάζει τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi»
περισσότερα
09:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Κάνει εντυπωσιακό comeback στο Χόλιγουντ – Η ταινία που θα την φέρει ξανά μπροστά στις κάμερες

Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή στην υποκριτική, οκτώ χρόνια μετά την...
03:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Πετρουλάκη: «Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα, έκανα 13 εξωσωματικές – Με υποστήριξε ο Ίλια»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να καταφέρει να γίν...
02:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου για την περίοδο που δίδασκε στα Βορίζια: «Υπήρχε δυσπιστία – Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, σε βάζουν σε απόσταση»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN για την περίοδο που υπηρέτη...
01:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε για τα Χριστούγεννα – «Ειδικά φέτος, αυτό το δέντρο έγινε με πολλή αγάπη»

Ο Νοέμβριος μπήκε, ο Δεκέμβριος είναι πλέον μία ανάσα μακριά, και όσοι αγαπούν τα Χριστούγεννα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς