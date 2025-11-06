Στράτος Τζώρτζογλου: «Στον Κατσαφάδο δύσκολα να του την πέσουν γιατί δεν ήταν ένα αντικείμενο πόθου»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο Πρωινό για τη δήλωση του Θοδωρή Κατσαφάδου για το ποιοι δικαιούνται να μιλούν για το θέατρο.

«Δεν ξέρω τι εννοεί για το ποιοι πρέπει να μιλάνε για σεξουαλική παρενόχληση. Οι ταλαντούχοι ή οι ατάλαντοι; Οι ποιοτικοί ή οι εμπορικοί; Πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο» ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Στον κ. Κατσαφάδο δύσκολα να του την πέσουν γιατί δεν ήταν ένα αντικείμενο πόθου. Πολύ θα ήθελα να είχα την ίδια ευλογία με εκείνον» σχολίασε.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι ψεύτης ο Απόστολος, τα είπε με μια γλύκα. Μίλησα για το δικό μου επάγγελμα. Η δήλωσή μου δεν αφορά σε όλους όσοι ασχολούνται με το θέαμα, αφορά σε ένα κακό 2% που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους» είπε.

«Την εποχή που βγήκα, παρότι παντρεμένος, ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ και είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα “όχι” και ο άλλος είχε θέση εξουσίας» τόνισε.