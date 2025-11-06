Γαλλία: Εντείνει την πίεση προς την ΕΕ να εκκινήσει έρευνα για την Shein – Ο ΥΠΕΞ ζητεί από την Κομισιόν κυρώσεις

Η Γαλλία αύξησε σήμερα την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκκινήσει επίσημη έρευνα για την κινεζική εταιρία διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein αναφορικά με την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην πλατφόρμα της.

Η Γαλλία ξεκίνησε διαδικασία για διακοπή λειτουργίας της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων και η Shein ανέστειλε την πλατφόρμα αγορών της στη χώρα για να εξετάσει τους εξωτερικούς προμηθευτές της, έχοντας ήδη σταματήσει να πουλά κούκλες του σεξ σε όλο τον κόσμο.

«Η Γαλλία ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις εντός των συνόρων της και αναμένει ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψαν ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, και η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Αν λε Ενάνφ, σε επιστολή τους προς την αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπο της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν.

Η Γαλλία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει έρευνες «δίχως καθυστέρηση» για να εξακριβώσει τι οδήγησε στην πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη αργά χθες και δημοσιοποιήθηκε στους δημοσιογράφους σήμερα.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η επιστολή παρελήφθη και δήλωσε ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στη Shein, η οποία όπως δήλωσε παραβιάζει τους κανόνες της Ένωσης.

«Πιστεύω ότι η πλατφόρμα παραβιάζει ξεκάθαρα τους ευρωπαϊκούς κανόνες που υιοθετήσαμε το 2022 ύστερα από παρότρυνση της Γαλλίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

