Ινδικός Ωκεανός: Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας – Πλησίασαν με σκάφος και άνοιξαν πυρ εναντίον του

Ένα τάνκερ υπό σημαία Μάλτας φέρεται να δέχθηκε επίθεση πειρατών ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, σύμφωνα με αναφορές από εταιρείες ναυτικής ασφάλειας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey δήλωσε την Πέμπτη ότι «αναφέρθηκε πως οι πειρατές πλησίασαν με σκάφος και άνοιξαν πυρ εναντίον του τάνκερ», προσθέτοντας ότι οι πειρατές δρούσαν από ένα καταληφθέν πλοίο τύπου dhow υπό σημαία Ιράν.

Σύμφωνα με την Ambrey, το εμπορικό πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Η Ambrey επισήμανε ότι «φαίνεται να πρόκειται για επίθεση Σομαλών πειρατών, οι οποίοι έχουν αναφερθεί ότι δρουν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες και οι οποίοι κατέλαβαν ένα ιρανικό αλιευτικό για να το χρησιμοποιήσουν ως βάση επιχειρήσεων».

Το Ιράν δεν έχει αναγνωρίσει την κατάληψη του αλιευτικού.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο οργανισμός Νησιωτικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι «μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά του Εϊλ, στη Σομαλία».

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η Ambrey και ο UKMTO αναφέρονταν στο ίδιο περιστατικό.

Βρετανοί αξιωματούχοι του UKMTO ανέφεραν ότι «οι δράστες, πυροβολώντας με πολυβόλα και ρουκέτες, επιβιβάστηκαν σε πλοίο κοντά στις ακτές της Σομαλίας την Πέμπτη, πιθανώς η τελευταία επίθεση από τους αναζωπυρωμένους Σομαλούς πειρατές που δρουν στην περιοχή».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου της Βρετανίας εξέδωσε συναγερμό σχετικά με την επίθεση, «προειδοποιώντας τα πλοία στην περιοχή», αναφέρει το Associated Press.

Τα στοιχεία του επιτιθέμενου πλοίου αντιστοιχούν στο Hellas Aphrodite, «το οποίο άλλαξε πορεία και μείωσε ταχύτητα τη στιγμή της επίθεσης». Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του πλοίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια, μεταδίδει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τάνκερ έχει μήκος 183 μέτρα και το πλάτος του είναι 32 μέτρα

Η Επιχείρηση Atalanta της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αποστολή κατά της πειρατείας γύρω από Αφρική, «δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο». Η δύναμη αυτή της ΕΕ έχει ανταποκριθεί σε άλλες πρόσφατες πειρατικές επιθέσεις στην περιοχή.