Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η γνωριμία τους σε dating app και ο ρόλος της στην άνοδό του

Η νέα «Πρώτη Κυρία» της Νέας Υόρκης, Ράμα Ντουβάτζι, φαίνεται να τραβά πλέον τα βλέμματα σχεδόν όσο και ο σύζυγός της, Ζοχράν Μαμντάνι. Η 28χρονη καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια, γνωστή για τα έργα της και τις θέσεις της για τη Μέση Ανατολή, παντρεύτηκε τον νέο δήμαρχο της πόλης σε μια λιτή τελετή, προτού βρεθεί στο πλευρό του στη σκηνή της νίκης του.

Ανάμεσα στον κόσμο, στον υπόγειο σιδηρόδρομο από την Αστόρια προς το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, η Ντουβάτζι φορούσε λευκό φόρεμα και μπότες ως το γόνατο, κρατώντας στο ένα χέρι λουλούδια και στο άλλο το χέρι του Μαμντάνι, αφηγείται το περιοδικό Time.

Μπροστά στον φακό μια φίλης φωτογράφου, της Kara McCurdy, οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους στο δημαρχείο χωρίς καμία επισημότητα. Μερικούς μήνες αργότερα, η Ράμα Ντουβάτζι στεκόταν περήφανη κάτω από τα φώτα του Μπρούκλιν, καθώς ο σύζυγός της εκφωνούσε την ομιλία της νίκης του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kara 💫 nyc Photographer (@karamccurdy)

Στο πλευρό του Μαμντάνι το βράδυ της νίκης

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως σημειώνουν οι New York Times, ο Μαμντάνι δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη γυναίκα του: «Στην απίστευτη σύζυγό μου, Ράμα, hayati», είπε, χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη για τη φράση «η ζωή μου».

«Δεν υπάρχει κανείς που θα ήθελα περισσότερο στο πλευρό μου αυτή τη στιγμή – και σε κάθε στιγμή».

Το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές, καθώς η Ντουβάτζι ανέβηκε στη σκηνή υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου.

Rama Duwaji, New York’s Gen Z First Lady And Face Behind Mamdani’s Victoryhttps://t.co/Z6GHxitUCN pic.twitter.com/10pBuozaJ6 — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) November 5, 2025

Η γνωριμία τους σε dating app

Ο ίδιος ο Μαμντάνι αποκάλυψε ότι γνωρίστηκαν πριν από χρόνια μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge.

«Υπάρχει ακόμα ελπίδα σε αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών», είχε δηλώσει αστειευόμενος σε συνέντευξή του στο podcast The Bulwark.

Από την πρώτη τους γνωριμία μέσω εφαρμογής, ο Ζοχράν και η Ράμα, έχουν ζήσει μια ιστορία αγάπης που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε νωρίτερα φέτος στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης – μια ημέρα που ο ίδιος περιέγραψε με τρυφερότητα στο περιοδικό Interview.

«Το εξωτερικό του κτιρίου είναι πανέμορφο και θυμίζει μια άλλη εποχή της Νέας Υόρκης, ενώ στο εσωτερικό νιώθεις πραγματικά πως βλέπεις τη δημόσια ζωή στην πιο ανθρώπινη εκδοχή της. Όλοι αυτοί οι Νεοϋορκέζοι να παντρεύονται ταυτόχρονα, σε διαφορετικές ηλικίες και φάσεις της ζωής τους – είναι κάτι πραγματικά όμορφο», είπε χαρακτηριστικά.

DON’T MESS WITH THE ZOHRAN 🗽 Can 33-year-old democratic socialist @ZohranKMamdani lead the Big Apple into a new era? We asked 18 celebrities, politicians, and everyday New Yorkers to help us find out.https://t.co/IrHccm7V0a — Interview Magazine (@InterviewMag) April 3, 2025

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Πέρα όμως από αυτή τη ρομαντική ιστορία γνωριμίας, το ζευγάρι έχει αποφύγει να εκθέσει τη σχέση του στα φώτα της δημοσιότητας. Δεν επιδιώκουν δημοσιεύματα ή στημένες φωτογραφίες για να προσελκύσουν προσοχή, προτιμώντας να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή.

Στην προεκλογική καμπάνια του ο Μαμντάνι, άλλωστε, δεν επιχείρησε να αξιοποιήσει επικοινωνιακά τη σύζυγό του – αν και το τρυφερό του σχόλιο για την πρώτη τους γνωριμία αποδεικνύει ότι κάποιες φορές δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Η σύζυγος του νέου δημάρχου δεν μοιάζει με τις τυπικές συντρόφους πολιτικών. Απέφυγε να συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία και αρνήθηκε κάθε συνέντευξη, ενώ στις αναρτήσεις της στο Instagram ο Μαμντάνι σπάνια εμφανίζεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Ο ρόλος της στην εκστρατεία

Ωστόσο, άνθρωποι από το επιτελείο του λένε πως η Ντουβάτζι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καμπάνια, βοηθώντας στη διαμόρφωση της «οπτικής ταυτότητας» του υποψηφίου, στα χρώματα, στις γραμματοσειρές και στην αισθητική των διαφημιστικών του μηνυμάτων.

Ο Μαμντάνι, από την πλευρά του, την έχει ευχαριστήσει δημόσια για τη βοήθειά της, λέγοντας πως τον βοήθησε «να χρησιμοποιεί καλύτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Όταν εκείνος κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο, η Ντουβάτζι έγραψε στα social media: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη». Η επιρροή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μεγάλη, με 650.000 followers.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)



Ένας φίλος της, ο Χασνέιν Μπάτι, είπε ενθουσιασμένος στους New York Times: «Είναι η σύγχρονη πριγκίπισσα Νταϊάνα μας».

Οι θέσεις της

Η Ντουβάτζι, ως καλλιτέχνιδα, έχει δημιουργήσει ένα έργο βαθιά προσωπικό και πολιτικό, αφιερωμένο στην αφήγηση ιστοριών γύρω από τη διασπορά και τον εκτοπισμό των πληθυσμών.

Η ίδια, επισημαίνει η Daily Mail, έχει εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές της πεποιθήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύει συχνά σκίτσα που απεικονίζουν τη φρίκη στη Γάζα, σημαίες της Παλαιστίνης και αναφορές στην καταπίεση των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)



Τον Αύγουστο, μετά τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα, δημοσίευσε ένα σχέδιο με τη φράση: «Τερματίστε τη γενοκτονία». Τον Απρίλιο είχε δηλώσει: «Πιστεύω ότι όλοι έχουν την ευθύνη να μιλούν ενάντια στην αδικία, και η τέχνη έχει τη δύναμη να τη μεταδώσει».

Γεννημένη στο Τέξας από Σύρους γονείς, ο πατέρας της μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός, μετακόμισε στα έννεα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από παιδί είχε πάθος με το σχέδιο.

Μετά τις σπουδές της στη Βιρτζίνια, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη το 2021 και εργάστηκε ως καλλιτέχνιδα. Έργα της έχουν δημοσιευθεί στο New Yorker και τη Washington Post, ενώ σε ανάρτησή της για τη λεγόμενη «πολεμική τακτική» του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων αγροτών έγραψε: «Οι πρόεδροι έρχονται και φεύγουν, αλλά ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν αλλάζει ποτέ. Σκέφτομαι τους Παλαιστίνιους που υποφέρουν, όποιος κι αν είναι στην εξουσία».