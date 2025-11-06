Διεθνής Αμνηστία: Το δικαίωμα στην άμβλωση απειλείται στην Ευρώπη – Οι χώρες που θέτουν εμπόδια

Διεθνής Αμνηστία: Το δικαίωμα στην άμβλωση απειλείται στην Ευρώπη – Οι χώρες που θέτουν εμπόδια
Διάφορα εμπόδια περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση στην Ευρώπη, ένα δικαίωμα που ορισμένα κινήματα προσπαθούν να περιορίσουν, προειδοποιεί η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα και η οποία αναλύει την κατάσταση σε περίπου 40 χώρες.

Παρά τις νομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο να κάνουν την άμβλωση πιο προσβάσιμη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, «πολυάριθμα διοικητικά, κοινωνικά και πρακτικά εμπόδια» εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία, εξηγεί η Διεθνής Αμνηστία.

Σε περισσότερες από δέκα χώρες -όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Βουλγαρία– το κόστος της άμβλωσης μπορεί να είναι «απαγορευτικό», όταν δεν καλύπτεται από το σύστημα υγείας.

Σε κάποιες χώρες -όπως η Ιταλία, η Κροατία και η Ρουμανία«πολύ αυξημένος» αριθμός επαγγελματιών υγείας αρνούνται να κάνουν αμβλώσεις λόγω των προσωπικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, περιπλέκοντας την πρόσβαση των γυναικών στην επέμβαση.

Αλβανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Λετονία, Πορτογαλία … περίπου 12 χώρες τουλάχιστον επιβάλλουν «αδικαιολόγητες ιατρικές προϋποθέσεις», όπως περιόδους αναμονής ή συμβουλευτικές συνεδρίες, «που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις», καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, η οποία καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να «λάβουν μέτρα για να εγγυηθούν ισότιμη και καθολική πρόσβαση» στις αμβλώσεις.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, έχουν γίνει πολιτικές προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης στην άμβλωση, ιδίως στη Σλοβακία.

Η παρουσία «επιθετικών» ακτιβιστών κατά των αμβλώσεων έξω από δομές που ειδικεύονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία αποτελεί επίσης «ένα ολοένα και πιο συνηθισμένο εμπόδιο» για τις αμβλώσεις, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει καταγράψει τέτοιες περιπτώσεις στην Πολωνία και την Αυστρία.

Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού στη Γαλλία και κέντρα υποχρεωτικής συμβουλευτικής στη Γερμανία έχουν δεχθεί επιθέσεις από ομάδες που είναι εχθρικές προς τις αμβλώσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών όπου οι αμβλώσεις επιτρέπονται χωρίς εμπόδια μέχρι μια συγκεκριμένη εβδομάδα κύησης.

«Οι ομάδες κατά των δικαιωμάτων διαθέτουν ολοένα και πιο σημαντικούς πόρους και είναι σε θέση να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις», δήλωσε στο AFP η Λολά Σουλμάν, υπεύθυνη του τμήματος αρμόδιου για τη Δικαιοσύνη των Φύλων της Διεθνούς Αμνηστίας Γαλλίας.

«Είναι απαραίτητο να παρασχεθούν στις ενώσεις οι οικονομικοί πόροι για την καταπολέμηση αυτής της επίθεσης», πρόσθεσε, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να «λάβουν υπόψη τους» την απειλή και να «φροντίσουν για την πρόσβαση στην άμβλωση για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

