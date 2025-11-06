Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό αεροσκάφος της UPS συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, αφού τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων –ανάμεσά τους και τα τρία μέλη του πληρώματος– και τον τραυματισμό 11 ατόμων στο έδαφος.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, καταγράφηκε σε ένα βίντεο από την κάμερα ενός φορτηγού που ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Muhammad Ali.

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος της UPS τη στιγμή που επιχειρεί να απογειωθεί, ενώ ήδη μια «μπάλα φωτιάς» φαίνεται να το ακολουθεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το αεροπλάνο αναποδογυρίζει και συντρίβεται σε χώρο γεμάτο φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων.

Το βίντεο συνεχίζει με τη στιγμή που η φλεγόμενη μάζα βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάμερας, καθώς οι φλόγες «καταπίνουν» τον χώρο και αρκετά από τα οχήματα που βρίσκονταν εκεί.

Ο οδηγός του φορτηγού, που παρακολουθούσε άναυδος το αεροσκάφος να εκρήγνυται μπροστά του, φαίνεται με τα μάτια και το στόμα διάπλατα ανοιχτά, καθώς το μέγεθος της φωτιάς φωτίζει το πρόσωπό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πηδά έξω από την καμπίνα του και ακούγεται να φωνάζει: «Ω, Θεέ μου!», και λίγο πριν, σε κατάσταση σοκ, αναφωνεί: «Ωχ, σκατά!».

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025



Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε περίπου 50.000 γαλόνια καυσίμων, είχε προορισμό τη Χαβάη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πρόσθετα βίντεο, ο αριστερός κινητήρας του είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης στον διάδρομο απογείωσης, προτού το αεροσκάφος σηκωθεί στιγμιαία και συντριβεί λίγα μέτρα αργότερα.

New dashcam footage published this afternoon showing a previously unseen angle of yesterday’s horrific crash involving a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. The death toll… pic.twitter.com/GHOmvH1mp5 — OSINTdefender (@sentdefender) November 6, 2025



Το σημείο της συντριβής βρίσκεται νότια του διαδρόμου του αεροδρομίου, μέσα στις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου ανακύκλωσης πετρελαίου, όπου η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που μαίνονταν για ώρες.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, που απείλησαν να εξαπλωθούν σε δεξαμενές καυσίμων της περιοχής. Τουλάχιστον 16 οικογένειες έχουν ήδη δηλώσει στις αρχές ότι αγνοούνται συγγενείς τους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της τραγωδίας.