Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί
Πηγή: Χ

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό αεροσκάφος της UPS συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, αφού τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων –ανάμεσά τους και τα τρία μέλη του πληρώματος– και τον τραυματισμό 11 ατόμων στο έδαφος.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, καταγράφηκε σε ένα βίντεο από την κάμερα ενός φορτηγού που ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Muhammad Ali.

Πηγή: Χ

Το βίντεο δείχνει το αεροσκάφος της UPS τη στιγμή που επιχειρεί να απογειωθεί, ενώ ήδη μια «μπάλα φωτιάς» φαίνεται να το ακολουθεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το αεροπλάνο αναποδογυρίζει και συντρίβεται σε χώρο γεμάτο φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων.

Το βίντεο συνεχίζει με τη στιγμή που η φλεγόμενη μάζα βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάμερας, καθώς οι φλόγες «καταπίνουν» τον χώρο και αρκετά από τα οχήματα που βρίσκονταν εκεί.

Ο οδηγός του φορτηγού, που παρακολουθούσε άναυδος το αεροσκάφος να εκρήγνυται μπροστά του, φαίνεται με τα μάτια και το στόμα διάπλατα ανοιχτά, καθώς το μέγεθος της φωτιάς φωτίζει το πρόσωπό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πηδά έξω από την καμπίνα του και ακούγεται να φωνάζει: «Ω, Θεέ μου!», και λίγο πριν, σε κατάσταση σοκ, αναφωνεί: «Ωχ, σκατά!».


Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε περίπου 50.000 γαλόνια καυσίμων, είχε προορισμό τη Χαβάη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πρόσθετα βίντεο, ο αριστερός κινητήρας του είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης στον διάδρομο απογείωσης, προτού το αεροσκάφος σηκωθεί στιγμιαία και συντριβεί λίγα μέτρα αργότερα.


Το σημείο της συντριβής βρίσκεται νότια του διαδρόμου του αεροδρομίου, μέσα στις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου ανακύκλωσης πετρελαίου, όπου η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που μαίνονταν για ώρες.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, που απείλησαν να εξαπλωθούν σε δεξαμενές καυσίμων της περιοχής. Τουλάχιστον 16 οικογένειες έχουν ήδη δηλώσει στις αρχές ότι αγνοούνται συγγενείς τους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της τραγωδίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απεργιακό μπλακ άουτ σε νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Μπορεί το νερό να ρίξει την πίεση; Πόσο πρέπει να πίνουμε καθημερινά;

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του- Όλες οι λεπτομέρειες

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργα...

Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αγρότη σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: 7 άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής

Επτά άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν, τη...
08:06 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Λούβρο: Διάσημος YouTuber ο βασικός ύποπτος για τη «ληστεία του αιώνα» – Από τις πίστες του μότοκρος στις αίθουσες ανακρίσεων

Είναι γνωστός ως «Doudou Cross Bitume» ή «ο θρύλος του μότοκρος», ένας τοπικός ήρωας από το Au...
06:08 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones – Ζημιές σε κατοικίες

Ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από ο...
04:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε τις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους τουλάχιστον 140 ν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς