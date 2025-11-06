Μουτίδου για Γκλέτσο: Ο ανεξελέγκτος θυμός, ο τραμπουκισμός και το κακό θέατρο του πετάω το μικρόφωνο και φεύγω, σημαίνει φόβος

Η Σοφία Μουτίδου σχολίασε το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, που έγινε την προηγούμενη ημέρα στον αέρα της εκπομπής «Real View», όταν ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από το πλατό.

«Μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα και ναι και όχι, πολύ θετικός και πολύ θυμωμένος. Άκουσα ματσίλες, άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, άκουσα alpha male, άκουσα χέρια στο τραπέζι, άκουσα μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, βία, με απειλή βίας. Ακόμα και η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης θα λυνόταν με ενδεχόμενη δολοφονία, με ξύλο» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Σύμφωνα με την ίδια «εγώ ήμουν ευγενέστατη και δεν του έλεγα “τι λες για το ξύλο”. Άκουγα αλλά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμουν. Δεν δεχόμουν το ξύλο ως επίλυση διαφορών, ήταν ήδη κακοποιητική η περιγραφή».

Εκτός από αυτά η Σοφία Μουτίδα καταλόγισε στον Απόστολο Γκλέτσο ότι «προχώρησε σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας λέγοντας ότι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν».

«Κάποια στιγμή αναρωτιέμαι ότι δεν μπορεί να μην συνάντησες κακοποιητικές συμπεριφορές στα χρόνια της πορείας σου, η πολιτική σε έκανε χειρότερο ψεύτη. Και αφού τον είπα ψεύτη ο άνθρωπος δεν σηκώθηκε να φύγει. Ο άνθρωπος έφυγε όταν του είπα ότι νιώθω πως ήσουν τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου κάτι τέτοιο άρα ψεύδεσαι».

Απαντώντας, δε, σε ερωτήσεις που της έγιναν αν γνωρίζει κάτι για τον Απόστολο Γκλέτσο, η Σοφία Μουτίδου απάντησε «δεν ξέρω κάτι, αναρωτιέμαι μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω».

«Ο ανεξελέγκτος θυμός, ο τραμπουκισμός και το κακό θέατρο του πετάω το μικρόφωνο και φεύγω σημαίνει φόβος. Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό για να προσθέσει «χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έκανα και δεν ανέβασα παλμούς σε μία προσωπική λεκτική επίθεση»

Απευθυνόμενη, επίσης, σε όσους και όσες της έστειλαν μήνυμα ότι είχε δίκιο ο Γκλέτσος, η Σοφία Μουτίδου είπε «το ακούω. Αυτό που με τρομάζει δεν είναι το αν είχε δίκιο, αλλά το ότι αν αισθανθήκατε αυτό, μπορεί να είστε μυημένοι στην κακοποίηση».