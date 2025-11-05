Σοφία Μουτίδου: «Αθώες ψυχές παιδιών» – Η αντίδραση της ηθοποιού μετά την on air αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου

Ανάρτηση έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram η Σοφία Μουτίδου μετά το περιστατικό που συνέβη on air της εκπομπής «Real View» με πρωταγωνιστή τον Απόστολο Γκλέτσο.

Ο ηθοποιός έπειτα από μία διαφωνία με τη Σοφία Μουτίδου, σηκώθηκε όρθιος, έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν αρνητικά αυτή την κίνησή του.

Η Σοφία Μουτίδου δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τη στιγμή της αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου και θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αθώες ψυχές παιδιών».

Μάλιστα, οι διαδικτυακοί της φίλοι υποστήριξαν την ηθοποιό, δίνοντάς της συγχαρητήρια για τη στάση της.

Η στιγμή της αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου