Σοφία Μουτίδου: «Αθώες ψυχές παιδιών» – Η αντίδραση της ηθοποιού μετά την on air αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου

Σοφία Μουτίδου
Ανάρτηση έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram η Σοφία Μουτίδου μετά το περιστατικό που συνέβη on air της εκπομπής «Real View» με πρωταγωνιστή τον Απόστολο Γκλέτσο.

Ο ηθοποιός έπειτα από μία διαφωνία με τη Σοφία Μουτίδου, σηκώθηκε όρθιος, έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν αρνητικά αυτή την κίνησή του.

Η Σοφία Μουτίδου δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τη στιγμή της αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου και θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αθώες ψυχές παιδιών».

Μάλιστα, οι διαδικτυακοί της φίλοι υποστήριξαν την ηθοποιό, δίνοντάς της συγχαρητήρια για τη στάση της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Moutidou (@sofia_moutidou)

Η στιγμή της αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου

