Σεισμός στην Ξάνθη: Αισθητός και στην Καβάλα – Τι λέει στο enikos.gr o Ευθύμης Λέκκας

Ιδιαίτερα αισθητός σε Ξάνθη και Καβάλα ήταν ο σεισμός που έγινε πριν από λίγη ώρα 13 χλμ. δυτικά- βορειοδυτικά της Ξάνθης, όπως τόνισε στο enikos.gr, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας υποστήριξε ότι «υπάρχουν ρήγματα στην περιοχή, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει κάποιο ρήγμα στην περιοχή που να προκαλεί ανησυχία, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερη, αλλά είναι υπολογίσιμο το ρήγμα».

Σημειώνεται ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χλμ.