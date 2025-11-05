Φοινικούντα: Έναν μήνα μετά το διπλό φονικό συνεχίζονται οι έρευνες – Νέα κατάθεση του ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα

Ακριβώς έναν μήνα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, οι έρευνες της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας και με τις πληροφορίες να φτάνουν με το «σταγονόμετρο».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες (4/11) κατέθεσε εκ νέου ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ -ενός εκ των δύο θυμάτων- και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος φέρεται να γλίτωσε από τη μία από τις έξι σφαίρες που χρησιμοποίησε ο δράστης το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή του, καθώς θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν κρίσιμα σημεία της μαρτυρίας του, αλλά και να διασταυρώσουν τα όσα έχει ήδη αναφέρει με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες.

Η ανακρίτρια εξετάζει με απόλυτη μυστικότητα -και από την αρχή- όλα τα δεδομένα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται – από συγγενικά πρόσωπα έως εργαζόμενους και άτομα του ευρύτερου κύκλου των θυμάτων, των υπόπτων και των συλληφθέντων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις σε όλα τα επίπεδα, με την ανακρίτρια να δίνει ιδιαίτερο βάρος στο να εξακριβώσει πώς ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές -και σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ήταν συνεργός- βρέθηκε από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας το βράδυ του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η αστυνομική έρευνα, με αξιοποίηση τεχνολογικών δεδομένων, τηλεφωνικών αναλύσεων και άλλων ερευνητικών μεθόδων, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Παρά το γεγονός ότι δύο άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί, η Δικαιοσύνη δεν φαίνεται να έχει πειστεί ότι πρόκειται για τους μοναδικούς εμπλεκόμενους στη διπλή δολοφονία, που εξακολουθεί να παραμένει δυσεπίλυτο μυστήριο – τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς τους πραγματικούς δράστες.