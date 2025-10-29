Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα αυτοψία στο κάμπινγκ – Συνεχίζονται οι μυστικές καταθέσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία Φοινικούντα δολοφονία
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Συνολικά 24 ημέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, το θρίλερ συνεχίζεται, καθώς για τις Αρχές παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού των δολοφονιών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές.

Η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικές και μυστικές καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με τα δύο θύματα ή που μπορούν να συνεισφέρουν με κρίσιμες πληροφορίες στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ακόμη και χθες, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα λίγο έξω από τη Μεσσήνη. Η ίδια φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων έξω από την οικία της νωρίς το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό, και να άκουσε διαλόγους μεταξύ τους, καθώς και τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή της Φοινικούντας, πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στο χώρο του κάμπινγκ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ), οι οποίοι συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αναμένονται -εάν δεν έχουν ήδη παραληφθεί- τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για τα δύο κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Μέσα από την ανάλυσή τους, η ανακρίτρια θα μπορέσει να διαπιστώσει τι περιείχαν οι συσκευές -φωτογραφίες, βίντεο, εφαρμογές και επικοινωνίες- ώστε να αντλήσει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, με τον κλοιό των διωκτικών αρχών να «σφίγγει» και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, η οποία έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.

Η ανάκριση βρίσκεται πλέον σε ένα από τα πιο κρίσιμα στάδιά της, καθώς οι καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα των επόμενων ημερών εκτιμάται ότι θα καθορίσουν την πορεία της έρευνας και θα ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία αυτής της τραγωδίας.

13:18 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

