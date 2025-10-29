Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Η ανακοίνωση της ΝΔ

Enikos Newsroom

πολιτική

γραφείο Χάρης Θεοχάρης

Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην Αθήνα η πρόεδρος της νέας ευρωπαϊκής υπερ-αρχής για το ξέπλυμα χρήματος – Οι συναντήσεις και ο ρόλος της AMLA από το 2...

Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας – Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ενέργειας

Τι σημαίνει η φράση «τα καλά και συμφέροντα» και από πού προέρχεται

Τα ηλεκτρικά σήματα αποκαλύπτουν μαγνητικά κύματα σπιν – Νέα παρατήρηση
περισσότερα
13:18 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις παρελάσεις: Η καλύτερη απάντηση των πολιτών – Γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα

«Οι πολίτες δίνουν την καλύτερη απάντηση και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια ...
11:45 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο του Ισραήλ 

«Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, με διαταγή του εγκληματία Νετανάχιου και τη στήριξη των ΗΠΑ &#...
10:49 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα»

Σκληρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματο...
10:23 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά της ΝΔ με 23,8%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων

Mικρές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά χωρίς ορατό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς