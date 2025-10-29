Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Στο τραπέζι έκτακτα μέτρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Στο τραπέζι έκτακτα μέτρα

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν σημάνει «συναγερμό» στην κυβέρνηση καθώς τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά. Ο βασικότερος τροφοδότης νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Λίμνη του Μόρνου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

Η κατάσταση στον Μόρνο έχει ήδη θορυβήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όπου προ ημερών έγινε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την λειψυδρία, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για τη λήψη μέτρων.

Όπως επισήμαναν κυβερνητικές πηγές, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις για μέτρα.

Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου με στελέχη της ΡΑΑΕΥ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία της διαδικασίας καθορισμού της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό.

Μειωμένη κατά 44% η έκταση του Μόρνου

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Μειωμένη η έκταση της λίμνης Μόρνου

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο  να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών οι βροχές»

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024.

«Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», έχει δηλώσει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύ νερό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΠΙΣ: Σταματήστε να «γκουγκλάρετε» την υγεία σας – Ο γιατρός είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία τις καταβάλλουν σήμερα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Δεκεμβρίου

North Evia Pass 2025: Έως σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers – Τα SOS της τελευταίας στιγμής που πρέπει να γνωρίζετε

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
11:40 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

Προβλήματα υγείας φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρ...
11:29 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» για επισκευή οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

«Ξηλώνονται» για να επισκευαστούν δεκατρείς από τις «Ομπρέλες» του διάσημου, αγαπημένου και πο...
09:12 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο ατύχημα στη Βάρη – Φορτηγό «τούμπαρε» και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/10) το πρωί στη Βάρη, όπου ένα φορτηγό τούμπαρε...
07:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άπνοια – Αναλυτικά η πρόγνωση

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (29/10), με κύριο χαρακτηριστικό την ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς