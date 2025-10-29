Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Στο τραπέζι έκτακτα μέτρα

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν σημάνει «συναγερμό» στην κυβέρνηση καθώς τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά. Ο βασικότερος τροφοδότης νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Λίμνη του Μόρνου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

Η κατάσταση στον Μόρνο έχει ήδη θορυβήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όπου προ ημερών έγινε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την λειψυδρία, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για τη λήψη μέτρων.

Όπως επισήμαναν κυβερνητικές πηγές, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις για μέτρα.

Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου με στελέχη της ΡΑΑΕΥ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία της διαδικασίας καθορισμού της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό.

Μειωμένη κατά 44% η έκταση του Μόρνου

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών οι βροχές»

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024.

«Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», έχει δηλώσει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύ νερό.