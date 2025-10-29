Νίκος Πολυδερόπουλος: Μου είπε ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα – Είναι κάτι που το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφος μου είναι έξι μηνών» είπε αρχικά ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Happy Day.

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», δήλωσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος για το πώς πήρε την απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του.

«Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο facetime. Την βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε τώρα. Την βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άνδρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι», εξομολογήθηκε για τον τρόπο που έμαθε ότι θα γίνει πατέρας.

